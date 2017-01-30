В Омске будет создана новая маршрутная сеть

Такую информацию журналистам сегодня еще раз подтвердил глава департамента транспорта омской мэрии Алексей Мартыненко. Во время круглого стола, организованного еженедельником Аргументы и факты частные перевозчики объяснили почему они снизили стоимость проезда в маршрутках.

Связано это не столько с заботой о кошельках омичей, сколько с негласной борьбой с муниципальным транспортом за пассажиров.

Как объясняют перевозчики, возить омичей по сниженным тарифам они будут и дальше — в ответ на недавнюю отмену 27 коммерческих маршрутов.

По их мнению из маршрутной сети «ГАЗели» исключили как дублирующий транспорт, в первую очередь чтобы увеличить количество пассажиров в убыточных муниципальных автобусах. И сегодня же стало известно что мэрия в попытке навести порядке на рынке пассажирских перевозок уже начала разработку новой маршрутной сети.