В Омске будет создана новая маршрутная сеть
В Омске будет создана новая маршрутная сеть, куда войдут только регулируемые маршруты. А уже с марта с улиц города должны полностью исчезнуть все ГАЗели.
В Омске будет создана новая маршрутная сеть, куда войдут только регулируемые маршруты. А уже с марта с улиц города должны полностью исчезнуть все ГАЗели.
Такую информацию журналистам сегодня еще раз подтвердил глава департамента транспорта омской мэрии Алексей Мартыненко. Во время круглого стола, организованного еженедельником Аргументы и факты частные перевозчики объяснили почему они снизили стоимость проезда в маршрутках.
Связано это не столько с заботой о кошельках омичей, сколько с негласной борьбой с муниципальным транспортом за пассажиров.
Как объясняют перевозчики, возить омичей по сниженным тарифам они будут и дальше — в ответ на недавнюю отмену 27 коммерческих маршрутов.
По их мнению из маршрутной сети «ГАЗели» исключили как дублирующий транспорт, в первую очередь чтобы увеличить количество пассажиров в убыточных муниципальных автобусах. И сегодня же стало известно что мэрия в попытке навести порядке на рынке пассажирских перевозок уже начала разработку новой маршрутной сети.