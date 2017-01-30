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15:09 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде проезд до «Меги» подорожал почти в два раза

В Нижнем Новгороде проезд на автобусах до ТЦ «Мега» подорожал, вместо привычных 25 рублей, стоимость увеличилась до 40 рублей.

В компаниях, которые занимаются перевозкой пассажиров, следующих до «Меги» пояснили, что на величину тарифа перевозок традиционно влияет стоимость топлива, затраты на обслуживание и ремонт техники, а также на заработную плату работникам. Кроме того, в августе 2016 года маршрут № Т-370 был продлен до поселка Новинки и затраты перевозчика на осуществление деятельности увеличились.

По словам одного из перевозчиков маршруты №№ Т-370, Т-371 и Т-374 — это маршруты пригородных перевозок, то есть они соединяют различные районы. Если бы перевозки производились по регулируемым тарифам, то стоимость проезда на маршруте № Т- 370 от начала, до конца маршрута составила бы 71 рубль, т.к. в пригородном сообщении Богородского, Кстовского районов тариф составляет 2,3 рублей за пассажирокилометр.

В минтрансе Нижегородской области отметили, что на пригородных маршрутах перевозки пассажиров осуществляются по нерегулируемым тарифам, то есть перевозчик самостоятельно устанавливает тариф на проезд.

Сергей Алешин.

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