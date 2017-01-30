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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«МегаФон» объяснил рост цен на звонки из-за границы

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила в отношении «МегаФона» дело за установление монопольно высоких цен на звонки, SMS и интернет при нахождении за рубежом. Пересмотр тарифов связан со снижением объема потребления роуминговых услуг, с ростом курса валюты и повышением цен иностранными партнерами, заявляют в «МегаФоне».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Проверка цен на международный роуминг, которую ФАС начала в ноябре прошлого года, завершилась возбуждением дела в отношении «МегаФона». Согласно сообщению ФАС, оператора заподозрили в нарушении п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара).

Основанием для возбуждения дела стало повышение базовых тарифов «МегаФона» на услуги связи в международном роуминге, пояснила служба. 22 ноября оператор объявил о повышении с 12 декабря цен на звонки, SMS и интернет без применения опций. Повышение по разным направлениям составило, по оценке ФАС, от 20% до 2200% от ранее установленных тарифов. Дело возбуждено 26 января, его рассмотрение планируется 6 марта.

«Мы, естественно, сравнили цены “МегаФона” с тарифами других операторов, и в настоящее время тарифы “МегаФона” выше. Мы сравнивали тарифы практически по всем странам», — сообщила «Ъ» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. В ходе проверки все остальные операторы сообщили, что не повышают цены, хотя находятся при этом в сопоставимых условиях, добавила она.

«Долгое время наши цены были гораздо ниже, чем у конкурентов, но снижение объема потребления роуминговых услуг, рост курса валюты, повышение цен роуминговыми партнерами вынудило нас пересмотреть базовые тарифы», — сообщили в пресс-службе «МегаФона». Сейчас базовые цены «МегаФона» «сопоставимы с ценами других российских операторов, а в части услуг и направлений — даже ниже», подчеркивают в компании.

Под монопольно высокой ценой понимается такая цена товара или услуги, которая установлена субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке, и превышает сумму необходимых расходов и прибыли, а также ту цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом рынке, поясняет партнер юридической компании Orient Partners Илья Федотов. «Если ФАС признает оператора связи виновным, ему грозит административный штраф в размере до 1 млн руб.», — констатирует он.

Владислав Новый.

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