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15:44 (мск), источник: Nakanune.ru

За новую маршрутную сеть Екатеринбурга взялся Кожемяко

За новую маршрутную сеть Екатеринбурга взялся первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, в конце прошлой недели Алексей Кожемяко провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по внедрению новой маршрутной сети. В обсуждении вопросов модернизации схемы общественного транспорта уральской столицы также приняли участие замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков, а также руководители ряда структурных подразделений горадминистрации.

Участники встречи обсудили вопросы информационного сопровождения модернизации сети общественного транспорта, рассмотрели предварительный образец анкеты для опроса горожан по этой теме, а также коснулись экономических направлений и статистики обращений горожан.

Как уточнили в мэрии, работа вневедомственной группы направлена на реализацию «дорожной карты» и обеспечение комфортного внедрения новой маршрутной сети в уральской столице. Заседания проходят еженедельно.

Любопытно, но на состоявшемся в тот же день Бале прессы от лица администрации города журналистов и руководителей СМИ поздравлял именно Кожемяко. Представителей средств массовой информации этот факт несколько удивил, поскольку все ожидали увидеть главу администрации города Александра Якоба. Он, к слову, на мероприятии так и не появился.

Добавим, что в кулуарах Алексея Кожемяко и вовсе называют одним из кандидатов на пост сити-менеджера Екатеринбурга. При этом, он считается креатурой заместителя губернатора Владимира Тунгусова.

«Слухов таких в последнее время ходит предостаточно. Нужно сказать, что дыма без огня не бывает. В целом, к администрации Екатеринбурга и лично к Александру Якобу есть определенные претензии. Думаю, что если такая рокировка и случится, то это будет под конец политического сезона, либо после губернаторских выборов — в сентябре, октябре. Это будет зависеть от итогов выборов — любые выборы поменяют конфигурацию политических сил в регионе. В зависимости от этой конфигурации основные политические игроки и будут принимать новые кадровые решения», — поделился мнением с корреспондентом Накануне.RU представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Свердловской области, политолог Руслан Мухаметов.

Он также уточнил, что кандидатура Алексея Кожемяко «всплывает прежде всего»: «Человек действительно с опытом, он набирается его, в том числе управленческого. В этом плане из всех заместителей нынешнего сити-менеджера он наиболее перспективен».

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