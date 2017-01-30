За новую маршрутную сеть Екатеринбурга взялся Кожемяко
За новую маршрутную сеть Екатеринбурга взялся первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.
За новую маршрутную сеть Екатеринбурга взялся первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.
Как сообщили Накануне.RU в администрации города, в конце прошлой недели Алексей Кожемяко провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по внедрению новой маршрутной сети. В обсуждении вопросов модернизации схемы общественного транспорта уральской столицы также приняли участие замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков, а также руководители ряда структурных подразделений горадминистрации.
Участники встречи обсудили вопросы информационного сопровождения модернизации сети общественного транспорта, рассмотрели предварительный образец анкеты для опроса горожан по этой теме, а также коснулись экономических направлений и статистики обращений горожан.
Как уточнили в мэрии, работа вневедомственной группы направлена на реализацию «дорожной карты» и обеспечение комфортного внедрения новой маршрутной сети в уральской столице. Заседания проходят еженедельно.
Любопытно, но на состоявшемся в тот же день Бале прессы от лица администрации города журналистов и руководителей СМИ поздравлял именно Кожемяко. Представителей средств массовой информации этот факт несколько удивил, поскольку все ожидали увидеть главу администрации города Александра Якоба. Он, к слову, на мероприятии так и не появился.
Добавим, что в кулуарах Алексея Кожемяко и вовсе называют одним из кандидатов на пост
«Слухов таких в последнее время ходит предостаточно. Нужно сказать, что дыма без огня не бывает. В целом, к администрации Екатеринбурга и лично к Александру Якобу есть определенные претензии. Думаю, что если такая рокировка и случится, то это будет под конец политического сезона, либо после губернаторских выборов — в сентябре, октябре. Это будет зависеть от итогов выборов — любые выборы поменяют конфигурацию политических сил в регионе. В зависимости от этой конфигурации основные политические игроки и будут принимать новые кадровые решения», — поделился мнением с корреспондентом Накануне.RU представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Свердловской области, политолог Руслан Мухаметов.
Он также уточнил, что кандидатура Алексея Кожемяко «всплывает прежде всего»: «Человек действительно с опытом, он набирается его, в том числе управленческого. В этом плане из всех заместителей нынешнего