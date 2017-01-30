Пермское УФАС выдало автовокзалу предупреждение

Пермское УФАС рассмотрело обращения от десяти перевозчиков и приняло решение выдать ПКГУП «Автовокзал» предупреждение о прекращении действий, которые имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства.



По информации УФАС, сейчас стоимость услуг автовокзала составляет 17% или 20% от вырученных перевозчиками средств от продажи билетов. При этом стоимость каждой услуги предприятия отдельно не формируется и не тарифицируется. Перевозчик лишен возможности самостоятельно выбирать необходимые ему услуги и обязан выплачивать полный комплекс по общей цене, что ущемляет его законные интересы.



Антимонопольный орган требует прекратить устанавливать экономически и технологически необоснованные цены для перевозчиков.



В случае неисполнения предупреждения УФАС возбудит антимонопольное дело.