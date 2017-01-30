Пермское УФАС выдало автовокзалу предупреждение
Антимонопольный орган потребовал от предприятия прекратить устанавливать необоснованные цены на услуги для перевозчиков.
Антимонопольный орган потребовал от предприятия прекратить устанавливать необоснованные цены на услуги для перевозчиков.
Пермское УФАС рассмотрело обращения от десяти перевозчиков и приняло решение выдать ПКГУП «Автовокзал» предупреждение о прекращении действий, которые имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства.
По информации УФАС, сейчас стоимость услуг автовокзала составляет 17% или 20% от вырученных перевозчиками средств от продажи билетов. При этом стоимость каждой услуги предприятия отдельно не формируется и не тарифицируется. Перевозчик лишен возможности самостоятельно выбирать необходимые ему услуги и обязан выплачивать полный комплекс по общей цене, что ущемляет его законные интересы.
Антимонопольный орган требует прекратить устанавливать экономически и технологически необоснованные цены для перевозчиков.
В случае неисполнения предупреждения УФАС возбудит антимонопольное дело.