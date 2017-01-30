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15:45 (мск), источник: Новости Перми

Пермское УФАС выдало автовокзалу предупреждение

Антимонопольный орган потребовал от предприятия прекратить устанавливать необоснованные цены на услуги для перевозчиков.

Источник: Новости Перми

Пермское УФАС рассмотрело обращения от десяти перевозчиков и приняло решение выдать ПКГУП «Автовокзал» предупреждение о прекращении действий, которые имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

По информации УФАС, сейчас стоимость услуг автовокзала составляет 17% или 20% от вырученных перевозчиками средств от продажи билетов. При этом стоимость каждой услуги предприятия отдельно не формируется и не тарифицируется. Перевозчик лишен возможности самостоятельно выбирать необходимые ему услуги и обязан выплачивать полный комплекс по общей цене, что ущемляет его законные интересы.

Антимонопольный орган требует прекратить устанавливать экономически и технологически необоснованные цены для перевозчиков.

В случае неисполнения предупреждения УФАС возбудит антимонопольное дело.

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