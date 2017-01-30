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15:40 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Дзержинске активизируют работу по сбору налогов

Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров поручил активизировать работу по сбору доходов в бюджет города. 30 января на оперативном совещании он дал такое задание департаменту финансов, сообщила пресс-служба администрации.

Он отметил, что наблюдается недовыполнение плана по сбору доходов в городской бюджет. Это вызывает определенные опасения, особенно в части неналоговых доходов. Виктор Нестеров подчеркнул, что в нынешней сложной экономической ситуации администрация города следует политике максимальной экономии средств. Однако, при таком уровне поступления денег в казну Дзержинска город не сможет реализовать все запланированные на текущий год мероприятия. Поэтому сегодня было дано поручение усилить работу по сбору доходов.

«Необходимо предпринимать все возможные меры. Например, нужно возобновить работу комиссии по повышению собираемости налоговых и неналоговых платежей, проводить встречи с руководителями предприятий. Я готов рассмотреть другие предложения по активизации сбора поступлений в бюджет города», — отметил Нестеров. Он предложил обсудить возможные меры и предложения по выходу из сложившейся ситуации до конца текущей недели.

По данным на 27 января, в бюджет города поступило 92,9 млн рублей собственных доходов (67,2% от плана на текущий месяц), и т. ч. налоговых доходов — 81,8 млн рублей (85,7%), неналоговых доходов — 11,1 млн рублей (25,9%).

Екатерина Чичурина.

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