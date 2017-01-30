В Башкирии утвержден бюджетный прогноз республики до 2030 года
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На заседании Президиума Правительства Башкортостана утвержден бюджетный прогноз республики на период до 2030 года.
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На заседании Президиума Правительства Башкортостана утвержден бюджетный прогноз республики на период до 2030 года.
Документ представила министр финансов региона Рида Субханкулова. Он содержит основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период, определяет основные параметры консолидированного бюджета и устанавливает «потолки» расходов бюджета региона на финансовое обеспечение государственных программ на период их реализации.
По словам главы Минфина Башкортостана, бюджетный прогноз разработан на основе прогноза
По «базовому» варианту общий объем доходов консолидированного бюджета планируется со снижением по отношению к ВРП с 10,8 процента в 2017 году до шести процентов к 2030 году, что отражает снижение общего уровня налоговой нагрузки на экономику.
Соответственно, расходные параметры прогнозируются со снижением с 11,5 процента ВРП в 2017 году до 6,1 процента к 2030 году.
«Расчетный дефицит» планируется ежегодно снижать и довести к 2030 году до 0,1 процента по отношению к ВРП. Долговая нагрузка также ожидается со снижением по отношению к ВРП с 2,3 процента в 2017 году до 0,8 процента к 2030 году.
«Республика не стремится наращивать государственные расходы. Будет обеспечена большая сбалансированность бюджета при небольшом дефиците. Также сохранится тенденция к уменьшению государственного долга», — отметил
Как сообщало агентство «Башинформ», 2016 год Башкортостан завершил со стабильной и устойчивой финансовой системой. Доходы казны, чего не было уже несколько лет, превысили расходы. В итоге профицит консолидированного бюджета (республиканского и местного бюджетов) составил 10,1 млрд рублей, профицит республиканского бюджета — 12,5 млрд.
Государственный долг РБ по итогам прошлого года сократился на 1 млрд рублей. Его объем составляет 23,6 млрд рублей против аналогичного показателя по итогам 2015 года в 24,6 млрд.
Этих показателей удалось достичь в основном