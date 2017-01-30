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15:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утвержден бюджетный прогноз республики до 2030 года

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На заседании Президиума Правительства Башкортостана утвержден бюджетный прогноз республики на период до 2030 года.

Документ представила министр финансов региона Рида Субханкулова. Он содержит основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период, определяет основные параметры консолидированного бюджета и устанавливает «потолки» расходов бюджета региона на финансовое обеспечение государственных программ на период их реализации.

По словам главы Минфина Башкортостана, бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития республики и охватывает период реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.

По «базовому» варианту общий объем доходов консолидированного бюджета планируется со снижением по отношению к ВРП с 10,8 процента в 2017 году до шести процентов к 2030 году, что отражает снижение общего уровня налоговой нагрузки на экономику.

Соответственно, расходные параметры прогнозируются со снижением с 11,5 процента ВРП в 2017 году до 6,1 процента к 2030 году.

«Расчетный дефицит» планируется ежегодно снижать и довести к 2030 году до 0,1 процента по отношению к ВРП. Долговая нагрузка также ожидается со снижением по отношению к ВРП с 2,3 процента в 2017 году до 0,8 процента к 2030 году.

«Республика не стремится наращивать государственные расходы. Будет обеспечена большая сбалансированность бюджета при небольшом дефиците. Также сохранится тенденция к уменьшению государственного долга», — отметил Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов.

Как сообщало агентство «Башинформ», 2016 год Башкортостан завершил со стабильной и устойчивой финансовой системой. Доходы казны, чего не было уже несколько лет, превысили расходы. В итоге профицит консолидированного бюджета (республиканского и местного бюджетов) составил 10,1 млрд рублей, профицит республиканского бюджета — 12,5 млрд.

Государственный долг РБ по итогам прошлого года сократился на 1 млрд рублей. Его объем составляет 23,6 млрд рублей против аналогичного показателя по итогам 2015 года в 24,6 млрд.

Этих показателей удалось достичь в основном из-за перевыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам. Основными источниками поступлений стали налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, имущественные налоги, а также дивиденды крупных компаний. Такая динамика позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление финансовой системы республики, прокомментировали в пресс-службе Минфина Башкортостана.

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