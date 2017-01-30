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15:51 (мск), источник: УНИАН

Запорожская АЭС отключила от сети четвертый энергоблок

Из-за отключения высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» действием автоматики отключен от энергосети энергоблок № 4 Запорожской АЭС.

Источник: УНИАН

Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети четвертый энергоблок в связи с отключением линии электропередачи «Днепровская».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«30 января 2017 года в 12:11 из-за отключения высоковольтной линии электропередачи 750 кВ “Днепровская” действием автоматики отключен от энергосети энергоблок № 4 Запорожской АЭС», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в результате этого суммарная нагрузка станции снижена до 4000 МВт.

По информации пресс-службы, в 12:44 линия «Днепровская» была включена, после чего была начата подготовка к подключению четвертого энергоблока к сети.

Согласно сообщению, во время данного отключения нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, а радиационная обстановка в зоне расположения ЗАЭС осталась без изменений.

«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Действующие энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет», — отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985, третий — 1986, четвертый — в 1987, пятый — в 1989, шестой — в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.

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