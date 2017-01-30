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16:01 (мск), источник: РИА Крым

Мощность Симферопольской ТЭЦ увеличена на 18 мегаватт

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). «КрымТЭЦ» завершила процедуру увеличения электрической мощности Симферопольской ТЭЦ с 68 до 86 мегаватт, сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в пресс-службе, увеличение мощности достигнуто за счет модернизации турбоагрегатов № 1 и № 2, введенных в эксплуатацию еще в 1958 и 1959 годах соответственно.

«Благодаря модернизации и техническому перевооружению, установке дополнительной противоаварийной автоматики и проведению других важных работ турбоагрегаты успешно прошли все испытания и были перемаркированы на новую мощность», — говорится в сообщении.

По данным «КрымТЭЦ», в настоящий момент перемаркировка завершена, новая установленная мощность Симферопольской ТЭЦ согласована Системным оператором Единой энергетической системы РФ.

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