Мощность Симферопольской ТЭЦ увеличена на 18 мегаватт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). «КрымТЭЦ» завершила процедуру увеличения электрической мощности Симферопольской ТЭЦ с 68 до 86 мегаватт, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). «КрымТЭЦ» завершила процедуру увеличения электрической мощности Симферопольской ТЭЦ с 68 до 86 мегаватт, сообщает
Как отметили в
«Благодаря модернизации и техническому перевооружению, установке дополнительной противоаварийной автоматики и проведению других важных работ турбоагрегаты успешно прошли все испытания и были перемаркированы на новую мощность», — говорится в сообщении.
По данным «КрымТЭЦ», в настоящий момент перемаркировка завершена, новая установленная мощность Симферопольской ТЭЦ согласована Системным оператором Единой энергетической системы РФ.