Мощность Симферопольской ТЭЦ увеличена на 18 мегаватт

Как отметили в пресс-службе, увеличение мощности достигнуто за счет модернизации турбоагрегатов № 1 и № 2, введенных в эксплуатацию еще в 1958 и 1959 годах соответственно.

«Благодаря модернизации и техническому перевооружению, установке дополнительной противоаварийной автоматики и проведению других важных работ турбоагрегаты успешно прошли все испытания и были перемаркированы на новую мощность», — говорится в сообщении.

По данным «КрымТЭЦ», в настоящий момент перемаркировка завершена, новая установленная мощность Симферопольской ТЭЦ согласована Системным оператором Единой энергетической системы РФ.