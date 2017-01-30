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18:05 (мск), источник: Actualitati.md

Денежные переводы в Молдову от трудовых мигрантов упали до минимума за последние десять лет

В прошлом году объем денежных переводов из-за рубежа в Молдову в пользу физических лиц составил $1,079 млрд — это рекордно низкий показатель за последние десять лет.

Источник: Actualitati.md

По сравнению с 2015 годом объем переводов от трудовых мигрантов сократился на 4,5%, сообщает newsmaker.md со ссылкой на Moldpres.

По данным НБМ, 50,5% от общего объема переводов было отправлено в долларах США, 36,5% в евро и 13,5% в российских рублях (в 2015 24,8%).

В НБМ объясняют снижение объема переводов колебаниями обменного курса валют по отношению к доллару США.

Абсолютный рекорд по объему денежных переводов в Молдову из-за рубежа в пользу физических лиц был зарегистрирован в 2008 году $1,66 млрд. Затем объем переводов упал из-за мирового кризиса и вновь начал расти через год, достигнув в 2014 году $1,612 млрд, несмотря на резкое сокращение переводов из России. В 2015 году из-за очередного кризиса объем переводов упал на 30% до $1,129 млрд.

По данным Всемирного банка (ВБ), Молдова входит в первую пятерку стран мира по объему переводимых в страну денег от трудовых мигрантов по отношению к ВВП. Этот показатель в Молдове составляет порядка 25%. В 2007 году объем денежных переводов физических лиц в РМ составил $1,218 млрд, в 2008 $1,660 млрд, в 2009 году $1,182 млрд, в 2010 $1,244 млрд, в 2011 $1,443 млрд, в 2012 $1,494 млрд, в 2013 году $1,609 млрд.

По информации ВБ, за рубежом работают около 700 тыс. граждан Молдовы. Согласно данным Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ, в России работают более 500 тыс. молдавских мигрантов.

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