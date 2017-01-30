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16:50 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь получит почти 3 млрд рублей субсидий в этом году

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). В 2017 году Севастополь получит 2,8 миллиарда рублей субсидий из федерального бюджета, сообщил на аппаратном совещании правительства города директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.

Источник: РИА "Новости"

«Это дополнительное финансирование, средства не учитываются в федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь и до 2020 года», — цитирует главу департамента пресс-служба правительства города.

По словам Ахтемова, одна из самых крупных субсидий — 1,9 млрд рублей — поступит по линии Министерства энергетики РФ на компенсацию межтарифной разницы по электроснабжению. Кроме того, 400 млн рублей выделит Министерство транспорта России на реконструкцию дорог.

Распорядителями субсидий в Севастополе станут департаменты городского хозяйства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экономики, а также департамент общественных коммуникаций.

При этом общий объем поступлений в Севастополь в рамках ФЦП в 2017 году составит 9,8 млрд рублей.

Как отметил Ахтемов, федеральные органы власти до 1 марта должны заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий.

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