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16:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Подрядчики недополучили 5,5 млн рублей за плохую уборку снега в Нижнем

По итогам декабря с подрядных организаций было удержано 5 млн 479 тысяч рублей за некачественную уборку дорог.

Нижний Новгород, 30 января — АиФ-НН. Подрядчики недополучили 5,5 млн рублей за плохую уборку дорог от снега и наледи в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

По итогам декабря с подрядных организаций было удержано 5 млн 479 тысяч рублей, тогда как в ноябре за подобные нарушения дорожные предприятия лишились около 3,5 млн рублей доходов. Решение о наложении санкций на нарушителей принимается после регулярных объездов улиц контролирующими органами.

Специалисты отмечают некачественно убранные участки и уменьшают оплату ответственным за вывоз снега. Так, с дорожных предприятий, обслуживающих Советский и Канавинский районы, в декабре было снято более чем по 1 млн рублей.

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