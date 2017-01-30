Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Нюша поделилась пляжным фото
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
23:36 (мск), источник: Sputnik.by

Власть возьмет под контроль цены на картошку, морковь, свеклу и капусту

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Правительство Беларуси утвердило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, при этом регулирование не может осуществляться более 90 дней в году, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.

Источник: Reuters

В соответствии с постановлением Совмина № 81 от 27 января 2017 года, в перечень социально значимых товаров вошли свежие картофель, свекла, морковь, белокочанная капуста и репчатый лук.

«При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора», — подчеркнули в пресс-службе.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Беларусь в соответствии со своими обязательствами в рамках ЕАЭС и рекомендациями МВФ, полностью отказалась от государственного регулирования цен в сентябре 2016 года. В то же время страна сохраняет право вводить государственное регулирование цен на социально значимые товары, но не более чем на 90 дней в году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рябов о погоде на неделю: будут слабые морозы и сыро
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Миграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам
Спортсменам РФ не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель
Украина представила логотип «Евровидения-2017»
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь