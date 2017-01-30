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18:42 (мск), источник: Sputnik.by

Белтелеком предупредил о проблемах с интернетом 31 января

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Трудности с доступом в сеть интернет могут возникнуть у абонентов РУП «Белтелеком» ночью 31 января, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе оператора.

Источник: Sputnik.by

По информации Белтелекома, отсутствие подключения к сети может возникнуть в связи с проведением технологических работ.

«Во время проведения работ возможны кратковременные затруднения доступа в сеть интернет», — сообщили в пресс-службе.

По данным оператора интернет может временно отсутствовать в период с 01:00 до 06:00 вторника.

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