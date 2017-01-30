Белтелеком предупредил о проблемах с интернетом 31 января

По информации Белтелекома, отсутствие подключения к сети может возникнуть в связи с проведением технологических работ.

«Во время проведения работ возможны кратковременные затруднения доступа в сеть интернет», — сообщили в пресс-службе.

По данным оператора интернет может временно отсутствовать в период с 01:00 до 06:00 вторника.