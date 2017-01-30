Белтелеком предупредил о проблемах с интернетом 31 января
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Трудности с доступом в сеть интернет могут возникнуть у абонентов РУП «Белтелеком» ночью 31 января, сообщили Sputnik в понедельник в
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Трудности с доступом в сеть интернет могут возникнуть у абонентов РУП «Белтелеком» ночью 31 января, сообщили Sputnik в понедельник в
По информации Белтелекома, отсутствие подключения к сети может возникнуть в связи с проведением технологических работ.
«Во время проведения работ возможны кратковременные затруднения доступа в сеть интернет», — сообщили в
По данным оператора интернет может временно отсутствовать в период с 01:00 до 06:00 вторника.