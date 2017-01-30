Стройка нового аэропорта «Симферополь» не прекращается даже в морозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Строительство нового терминала Международного аэропорта «Симферополь» не прекращается, несмотря на минусовую температуру.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Строительство нового терминала Международного аэропорта «Симферополь» не прекращается, несмотря на минусовую температуру.
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«Строительные работы не прекращаются даже при минусовой температуре. Это стало возможно благодаря уникальной для Крыма технологии: в процессе изготовления бетон, используемый для заливки конструкций аэровокзального комплекса, постоянно поддерживается в необходимом температурном режиме от +10 до +15 градусов Цельсия», — пояснили на предприятии.
По данным
Кроме того, продолжается возведение железобетонных конструкций первого и второго этажей здания терминала.
Так, на сегодняшний день уже выполнено более 40% работ: произведено бетонирование 3 300 квадратных метров вертикальных конструкций аэровокзального комплекса и 3 390 квадратных метров перекрытий.
В мае 2016 года в столице Республики Крым началась реализация инвестиционного проекта по строительству нового терминального комплекса Международного аэропорта «Симферополь».
В ходе масштабной реконструкции будет построен новый аэровокзальный комплекс с терминалом и служебными зданиями, рассчитанный на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала составит более 78 тысяч квадратных метров. Помимо пропускной способности, значительно улучшится и комфорт при обслуживании пассажиров. Это станет возможно благодаря появлению 52 строек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 12 эскалаторов и 28 лифтов. Модернизацию Международного аэропорта «Симферополь» планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года. Проект реализуется совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов.
Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС. 30% средств будут привлечены от инвесторов, а еще 70% — за счет кредита официально работающих в Крыму банков, в частности, РНКБ и банка «Россия». Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.