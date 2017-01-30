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18:24 (мск), источник: БЕЛТА

МАРТ скорректировал цены на природный газ для юрлиц и ИП

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 января 2017 года № 5 установлены предельные максимальные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость газоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

В частности, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых потребленный объем природного газа в 2016 году составил до 500 млн куб.м, цены за 1 тыс. кубометров установлены в следующих размерах: Br540,29 — для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кроме бюджетных организаций (ранее — Br564,4576); Br479,83 — для бюджетных организаций и юридических лиц системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (Br501,2945); Br327,06 — для юридических лиц, товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения (Br327,376).

В соответствии с постановлением определены дифференцированные цены на природный газ, используемый для производства овощей защищенного грунта: Br432,63 — с 1 марта по 31 октября включительно; Br342,73 — с 1 января по 28 февраля и с 1 ноября по 31 декабря включительно. Ранее была установлена единая цена в размере Br409,22.

Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), детских хосписов стоимость природного газа возросла — при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период она составит Br0,0908 (ранее — Br0,0776).

Постановление вступает в силу 1 февраля 2017 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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