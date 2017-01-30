Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Хронический недосып приводит к простуде
Изучив "черный ящик", эксперты назвали причину крушения Ту-154
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
18:04 (мск), источник: Volga News

Облбюджет-2017 пополнится на 5,4 млрд рублей из федеральной казны

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы 30 января были рассмотрены поправки в закон об областном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Документ рекомендован к принятию в двух чтениях.

По информации заместителя председателя правительства — министра управления финансами Самарской области Сергея Кандеева, доходную часть бюджета на 2017 год предлагается увеличить на 6,6 млрд рублей.

Она вырастет за счет поступления дополнительных целевых безвозмездных поступлений из госбюджета в размере 5,4 млрд руб., а также за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Так, большую часть федеральных денег планируется направить на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы (1,7 млрд руб.) и на подготовку чемпионата мира по футболу в 2018 году (698,3 млн рублей).

Значительные средства собираются выделить на «социалку». В частности они пойдут на обеспечение инвалидов средствами реабилитации, отдельных категорий граждан лекарствами, на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения их трехлетия. Деньги пойдут также на предоставление социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья и квартир по договорам найма для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, 171,4 млн руб. заложены на модернизацию коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья, 169,4 млн руб. — на поддержку сельхозтоваропроизводителей и 116,5 млн рублей — на водные объекты в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах.

Расходную часть областной казны также планируется увеличить — на 10,4 млрд рублей. Как рассказал Сергей Кандеев, расходы будут финансироваться за счет федеральных средств, остатков средств бюджета, 4 млрд руб., и средств, которые остались в связи с досрочным погашением в 2016 году кредитов.

Так, например, на 4,6 млрд руб. вырастут затраты на предоставление бюджетных инвестиций. В частности они предусмотрены на проектирование и строительство четырех общеобразовательных школ, шесть детских садов, двух поликлиник и девять объектов спорта. На 846,9 млн руб. увеличат финансирование сферы образования. Часть из них направят на создание детских технопарков.

С учетом всех изменений параметры облбюджета-2017 составят: доходы — 143,4 млрд руб., расходы — 146,7 млрд руб. и дефицит — 3,29 млрд рублей.

«Сегодня рассмотрены масштабные изменения в областной бюджет. С учетом безвозмездных поступлений и неиспользованных остатков прошлого финансового года доходы бюджета увеличиваются более чем на 6 млрд рублей, — рассказал председатель комитета Габибулла Хасаев. — Вместе с этим увеличена общая сумма расходов. В основном, средства направят на социальные цели, а также на строительство объектов к ЧМ-2018. Удельный вес также занимают расходы направленные на образование и здравоохранение».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Мисс Самара-2017" стала мулатка Сара Харун
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Миграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель
Украина представила логотип «Евровидения-2017»
Лаборатория WADA в Лозанне нашла ошибки в докладе Макларена
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Александр Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
СМИ: Эмма Уотсон потеряла роль в «Ла-Ла Ленде» из-за запросов По информации источников, звезда поттерианы могла исполнить главную роль в одном из самых успешных фильмов года, но упустила возможность по собственной вине
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь