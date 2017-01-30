Список АЗС Алматы, на которых не доливали бензин, опубликовали в Сети

Об этом сообщает Almaty.tv. В итоге владельцы АЗС отдали 16 миллионов тенге в виде штрафа. На сайте kolesa.kz привели список автозаправочных станций, уличённых в недоливе бензина.

Так, в ходе обследования заправок, недолив при отпуске бензина марки АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива был зафиксирован в сети ТОО «Гелиос» по следующим адресам:

— АЗС № 11, мкр «Аксай-3б», ул. Толе би;

— АЗС № 22, пр. Райымбека;

— АЗС № 31, ул. Жарокова, уг. ул. Кихтенко;

— АЗС № 36, п. Мамыр-3, ул. Яссауи, уг. ул. Кунаева.

На заправках сети ТОО Sinoil ситуация оказалась аналогичной. Недолив выявили:

— на АЗС № 26, ул. Северное кольцо — Аэродромная;

— АЗС № 22, ул. Саина, уг. ул. Жубанова;

— АЗС № 5, мкр «Айнабулак», ул. Жумабаева;

— АЗС № 10, мкр «Аксай-3а», ул. Толе би, 83, уг. ул. Яссауи;

— АЗС № 7, пр. Рыскулова, 91а (станция диагностики).

Из мелких сетей недоливали топливо:

— на АЗС «Калкаман» (ИП «Пак В. М.»), мкр «Калкаман», ул. Ауэзова, 2 г;

— АЗС ТОО «Астана-Мунай», ул. Бурундайская, 2б/2;

— АЗС ТОО Unipetrol Holding, пр. Сейфуллина, уг. пр. Райымбека.

Зафиксирован даже случай с переливом топлива. Таким образом отметилась АЗС № 14 ТОО Sinooil. Она расположена в Турксибском районе, на проспекте Суюнбая, 150 В. Ранее списки нарушителей не публиковались, так как действовал мораторий на проверки.

«В 2016 году проверки возобновились. Выявленных нарушителей по решению суда оштрафовали, но это не значит, что у их коллег дела обстоят намного лучше», — объяснили в Департаменте техрегулирования.

По словам ревизоров, в 2016 году не все крупные сети попали в график проверок. Опыт же прошлых обследований показывает, что и на других предприятиях не брезгуют обманом потребителей. В 2017 году проверки продолжатся. К примеру, в первых числах марта ревизоры начнут проверять заправки ТОО Royal Petrol.