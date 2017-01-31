Первая платная парковка в Новосибирске появится уже в апреле
За час парковки горожанам предстоит заплатить на первоначальном этапе — 20 рублей в час, в дальнейшем стоимость возрастет до 30−40 рублей в час.
За час парковки горожанам предстоит заплатить на первоначальном этапе — 20 рублей в час, в дальнейшем стоимость возрастет до 30−40 рублей в час.
Первая платная автоматизированная парковка в Новосибирске появится уже этой весной. Об этом сообщается на муниципальном портале «Новосибирские новости». Называется даже точная дата сдачи и запуска — 24 апреля. Заказчиком проекта выступил Городской центр организации дорожного движения, конкурс выиграла компания
Как и планировалось ранее, парковка появится на площади
В настоящее время идет согласование точки подключения, специалисты уже собирают парковочное оборудование, навес для кассы и будку охраны, изготавливают ограждение. По планам — производство закончится в феврале, в марте должны начать монтажные работы.
Поэтапная реализация проекта платных парковок в Новосибирске рассчитана на десять лет, после чего в центе города должно появиться порядка 11 тысяч платных машиномест.
Напомним, планы новосибирских властей по созданию единого парковочного пространства в столице Сибири были встречены недовольством и протестами общественных деятелей, а также недоумением некоторых депутатов. Не раз говорилось о социальной напряженности. На что власти отвечали, что «единое платное парковочное пространство» — это не коммерческий, а социальный проект«.
«То есть акцент будет сделан не на том, чтобы пополнить городской бюджет, а хотя бы в
При этом, даже не все депутаты горсовета Новосибирска до конца понимали, почему проект, который планируется реализовать в форме