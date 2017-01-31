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06:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Первая платная парковка в Новосибирске появится уже в апреле

За час парковки горожанам предстоит заплатить на первоначальном этапе — 20 рублей в час, в дальнейшем стоимость возрастет до 30−40 рублей в час.

Первая платная автоматизированная парковка в Новосибирске появится уже этой весной. Об этом сообщается на муниципальном портале «Новосибирские новости». Называется даже точная дата сдачи и запуска — 24 апреля. Заказчиком проекта выступил Городской центр организации дорожного движения, конкурс выиграла компания AEL-RTS.

Как и планировалось ранее, парковка появится на площади Гарина-Михайловского, при этом количество парковочных мест увеличилось с 50 до 100. Предполагается, что парковка будет включать несколько элементов: автоматизированные кассы оплаты, табло занятости парковки, системы видеонаблюдения и голосовой связи, контроллер управления парковкой и пост охраны. Плата за час стоянки на первоначальном этапе составит 20 рублей, в дальнейшем — до 30−40 рублей в час.

В настоящее время идет согласование точки подключения, специалисты уже собирают парковочное оборудование, навес для кассы и будку охраны, изготавливают ограждение. По планам — производство закончится в феврале, в марте должны начать монтажные работы.

Поэтапная реализация проекта платных парковок в Новосибирске рассчитана на десять лет, после чего в центе города должно появиться порядка 11 тысяч платных машиномест.

Напомним, планы новосибирских властей по созданию единого парковочного пространства в столице Сибири были встречены недовольством и протестами общественных деятелей, а также недоумением некоторых депутатов. Не раз говорилось о социальной напряженности. На что власти отвечали, что «единое платное парковочное пространство» — это не коммерческий, а социальный проект«.

«То есть акцент будет сделан не на том, чтобы пополнить городской бюджет, а хотя бы в какой-то степени снять проблему пробок, упорядочить парковочное пространство на улично-дорожной сети, сократить число нарушений, создать благоприятную и комфортную среду для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов, — подчеркивал в ноябре прошлого года начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман.

При этом, даже не все депутаты горсовета Новосибирска до конца понимали, почему проект, который планируется реализовать в форме государственно-частного партнерства, и при котором получаемая прибыль будет делиться в пропорции 30% на 70% (мэрии и инвестору соответственно) или 40% на 60% (соответственно), не может быть реализован с большим учетом интересов города.

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