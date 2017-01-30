Снять многокомнатную квартиру в Астане стало дороже
На рынке арендного жилья Астаны зафиксирован рост арендных ставок, сообщает kn.kz.
На рынке арендного жилья Астаны зафиксирован рост арендных ставок, сообщает kn.kz.
Повышение ставок найма зафиксировано на квартиры 3- и многокомнатного формата.
Мониторинг рынка арендного жилья Астаны на неделю с 23 по 29 января 2017 года показал, что по городу средняя цена аренды квадратного метра составила 2463 тг (+7,77% к предыдущей неделе).
Снять квартиру в Астане предлагают в среднем за 223 000 тг/мес. Недельный рост — 24,73%. В целом по городу средняя цена аренды «дорогого» жилья остановилась на уровне 393 000 тг/мес. за квартиру, а «дешевого» — 123 000 тг/мес.