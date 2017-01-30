Снять многокомнатную квартиру в Астане стало дороже

Повышение ставок найма зафиксировано на квартиры 3- и многокомнатного формата.

Мониторинг рынка арендного жилья Астаны на неделю с 23 по 29 января 2017 года показал, что по городу средняя цена аренды квадратного метра составила 2463 тг (+7,77% к предыдущей неделе).

Снять квартиру в Астане предлагают в среднем за 223 000 тг/мес. Недельный рост — 24,73%. В целом по городу средняя цена аренды «дорогого» жилья остановилась на уровне 393 000 тг/мес. за квартиру, а «дешевого» — 123 000 тг/мес.