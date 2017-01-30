Молдова ожидает большую бизнес-делегацию из России

Как сообщил глава ТПП Молдовы Серджиу Харя, в рамках выставки представители бизнеса обеих стран встретятся, чтобы обсудить насущные проблемы торговых отношений.

«Программа мероприятий начнется 31 января с работы совместной молдо-российской комиссии, которая вела свою работу и в декабре прошлого года. Приезжают около 60-ти представителей экономических агентов из России. Они представят 14 регионов своей страны», — отметил Харя.

По его словам, возглавит делегацию президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Всем известно, что торговые отношения с Россией имеют ряд серьезных проблем, и мы должны изменить ситуацию к лучшему, определить, какие есть проблемы в торгово-экономических отношениях. Эти вопросы мы будем обсуждать первые три дня в трех секциях форума — промышленной, агропромышленной и секции услуг», — сказал Харя.

В рамках выставки «Сделано в Молдове» состоятся и двусторонние форумы между специалистами Молдовы с одной стороны и их коллегами из Беларуси, Австрии, Румынии и Венгрии с другой.