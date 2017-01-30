Молдова ожидает большую бизнес-делегацию из России
Представители 14 регионов России во главе с президентом
Представители 14 регионов России во главе с президентом
Как сообщил глава ТПП Молдовы Серджиу Харя, в рамках выставки представители бизнеса обеих стран встретятся, чтобы обсудить насущные проблемы торговых отношений.
«Программа мероприятий начнется 31 января с работы совместной
По его словам, возглавит делегацию президент
«Всем известно, что торговые отношения с Россией имеют ряд серьезных проблем, и мы должны изменить ситуацию к лучшему, определить, какие есть проблемы в
В рамках выставки «Сделано в Молдове» состоятся и двусторонние форумы между специалистами Молдовы с одной стороны и их коллегами из Беларуси, Австрии, Румынии и Венгрии с другой.