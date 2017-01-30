Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Россия перебросила в одну из стран большое количество бронемашин
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
19:57 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова ожидает большую бизнес-делегацию из России

Представители 14 регионов России во главе с президентом Торголово-промышленной палаты этой страны приезжают в Кишинев на экономическую экспозицию «Сделано в Молдове».

Источник: Sputnik.md

Как сообщил глава ТПП Молдовы Серджиу Харя, в рамках выставки представители бизнеса обеих стран встретятся, чтобы обсудить насущные проблемы торговых отношений.

«Программа мероприятий начнется 31 января с работы совместной молдо-российской комиссии, которая вела свою работу и в декабре прошлого года. Приезжают около 60-ти представителей экономических агентов из России. Они представят 14 регионов своей страны», — отметил Харя.

По его словам, возглавит делегацию президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Всем известно, что торговые отношения с Россией имеют ряд серьезных проблем, и мы должны изменить ситуацию к лучшему, определить, какие есть проблемы в торгово-экономических отношениях. Эти вопросы мы будем обсуждать первые три дня в трех секциях форума — промышленной, агропромышленной и секции услуг», — сказал Харя.

В рамках выставки «Сделано в Молдове» состоятся и двусторонние форумы между специалистами Молдовы с одной стороны и их коллегами из Беларуси, Австрии, Румынии и Венгрии с другой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кошмар в столице: кишиневцы видели многое, но это переходит все границы
Юнкер: время для отмены санкций в отношении РФ еще не пришло
Миграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам
Спортсменам РФ не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель
Украина представила логотип «Евровидения-2017»
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Турнир танцоров на ЧЕ по фигурному катанию омрачился скандалом Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что на прошедшем чемпионате Европы в танцах на льду существовал заговор
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь