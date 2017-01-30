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22:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Омской области быстро построенные новые дома оказались аварийными

Новые дома, построенные в Омской области для жителей аварийных бараков, оказались аварийными. Однако местная администрация собирается в судебном порядке заселить людей в опасные новостройки.

«РГ» уже рассказывала о пяти домах для переселенцев из Исилькуля, возведенных по «инновационным технологиям» в рекордные сроки. Для выигравшей конкурс местной компании это был первый опыт в строительстве. И он вышел комом.

Проблемы у жильцов, которым торжественно вручили ключи, начались практически сразу же после новоселья. В домах одна за другой стали «лопаться» стены. Газобетонные блоки, из которых возводили жилье, рвались насквозь. Как выяснилось, после завершения строительства начал «играть» и оседать грунт. Стены заходили ходуном, так как дома на улице Партизанской возвели… без фундамента. Новостройки поставили прямо на грунт и строительный мусор.

По результатам проведенного обследования техническое состояние новостроек классифицируется как аварийное. По ряду позиций объем повреждений составляет 100 процентов. Эксперты пришли к выводам, что до завершения реконструкции зданий и устранения недостатков необходимо оградить опасную зону и ограничить доступ в нее людей.

Омский арбитражный суд обязал компанию полностью устранить все повреждения и сделать проблемное жилье пригодным для проживания. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении пока не установленных чиновников Исилькульской администрации, по вине которых государственные деньги оказались потраченными впустую. В рамках этого уголовного дела была проведена еще одна экспертиза.

По результатам проведенного обследования техническое состояние новостроек классифицируется как аварийное.

— Эксперт не исключает, что разрушение фрагментов наружных и внутренних стен данных домов может произойти в любой момент. Поэтому следует принять срочные меры по обеспечению безопасности граждан, — говорится в ее заключении.

Однако вместо того, чтобы срочно эвакуировать людей из опасного жилья, администрация Исилькульского городского поселения обратилась в суд с требованием обязать переселенцев подписать договора мены.

— Нас заставляют оформлять аварийные квартиры в собственность. В противном случае предлагают вернуться в старые бараки, — рассказала «РГ» переселенка Ольга Цыбина. — Но их уже давно растащили по бревнышкам. Между тем на строительство новой квартиры для каждой семьи государство выделяло более миллиона рублей. На эти деньги в Исилькуле можно было купить добротный дом. А в нашем случае бюджетные средства выбросили на ветер.

Переселенцы снимают квартиры и ютятся у родственников, потому что опасаются за свои жизни. Глава Исилькульского городского поселения Владимир Гилль признался, что не знает, как помочь людям. Резервного жилищного фонда в Исилькуле нет, как и денег в бюджете, для того чтобы предоставить бедолагам хотя бы временную крышу над головой.

Тем временем выяснилось, что глава злополучной компании Евгений Никитин не собирается выполнять судебные обязательства. У следователей появились подозрения, что строители «сэкономили» на домах около семи миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел. Теперь, вместо того чтобы заниматься реконструкцией аварийных домов, застройщик активно пытается уйти от ответственности. Компания уже сменила собственника.

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