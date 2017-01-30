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20:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

С 1 февраля из украинских аптек могут исчезнуть жизненно важные лекарства

Фармацевты обеспокоены, что из-за новой системы госрегулирования цен в Украине возникнет дефицит препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы.

Источник: "РИА Новости" Украина

Цены под контролем

С 1 января 2017 года в Украине начало действовать госрегулирование цен на 21 международное непатентованное название лекарств. Как отмечают в Минздраве, теперь их стоимость будет компенсироваться украинцам.

«Это сделано с целью обеспечить доступными и качественными лекарствами как можно больше украинцев. Проблемы доступности лекарств и низкая покупательная способность становятся все более актуальными. Правительственный проект “Доступные лекарства” призван изменить ситуацию в государстве к лучшему. В большинстве развитых стран существует практика государственной регуляции цен на лекарственные средства. Это позволяет избежать необоснованного завышения цен на лекарства», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Подчеркивается, что граничные наценки не должны превышать 5−15%.

Реализация лекарств в аптеках выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможна.

Сперва, с 1 февраля, это коснется лекарств по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа, бронхиальная астма.

Отмечается, что граничная цена рассчитана как «низкая референтная цена единицы лекарственной формы каждой силы действия».

При этом учитывалась цена на подобный препарат в пяти соседних странах — Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

В частности, в реестр вошли такие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:

амиодарон.

атенолол.

верапамил.

дигоксин.

фуросемид.

карведилол.

метопролол.

нитроглицерин.

Для лечения сахарного диабета:

метформин.

гликлазид.

Для лечения бронхиальной астмы:

Беклометазон.

Будесонид.

Сальбутамол.

Фармрынок обеспокоен

В то же время, как аптеки должны насчитывать новые цены на эти препараты, пока неясно. Сейчас они продают лекарства еще по старым расценкам.

Проект «Порядка расчета граничной надбавки (вознаграждения поставщика) и граничной торговой надбавки» был обнародован на сайте министерства еще в начале января, но профильная общественность его резко раскритиковала, так как не увидела в документе четких и понятных формулировок.

Аптекари опасаются, что с февраля к ним начнут ходить контролеры, пытаясь выявить лекарства по завышенным ценам. Из-за этого многие сети могут вообще убрать препараты от сердца, диабета и астмы из продажи.

Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации, для внедрения данной системы недостаточно «захотеть» и выделить определенное финансирование. Нужно понимать, как функционируют модели реимбурсации в других странах, как не довести ситуацию до абсурда.

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