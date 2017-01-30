Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Посольство РФ ответило Мэй стихотворением на ее слова о Путине
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20:35 (мск), источник: Nur.kz

В Шымкенте открылись бесплатные магазины

В Шымкенте открылись магазины, где все продается за «спасибо». За столь необычную «валюту» жители города могут взять и продукты, и вещи, и игрушки, передает КТК.

Источник: Nur.kz

В таких торговых точках основные клиенты, конечно, те, у кого нет денег. Охотно нашлись и поставщики товара: полки пустыми не бывают.

С пустым кошельком из этого магазина не выгонят. Наоборот, здесь ждут покупателей, которым нечем заплатить за товар. Вещи, игрушки и продукты люди могут взять за спасибо.

«Продукты мы принимаем все, но смотрим на срок годности. По возможности, кто желает принести вещи — можно вещи и обувь. Обуви не хватает, особенно зимней», — говорит социальный педагог Анна Тутушина.

Товар в магазин за спасибо поставляют тысячи шымкентцев. Здесь охотно отовариваются многодетные семьи, матери-одиночки, пенсионеры, безработные и инвалиды.

Посетители все подряд с полок не сметают, как бы ни хотелось набрать впрок. Каждый понимает, следом придет еще один покупатель и ему тоже нечем платить.

«У младшего ребенка сапоги прохудились, и я хотела посмотреть. Если есть обувь, то выбрать обувь. Дочка вчера выбрала кофту. У меня муж по состоянию здоровья не может работать. Я сейчас одна 4 детей и мужа на себе тащу», — объясняет Дильбар Юлдашева.

Такие «шоу-румы» охотно поддерживают школы Шымкента. В каждом магазине добра свои особенности. Кто-то организует громкую рекламную кампанию, кто-то заманивает особым сервисом, кто-то еще и каждую б/ушную вещь упаковывает.

«Добра много не бывает. Когда видите глаза людей, когда они берут для своих детей и видят это, что бесплатно, что им помогают. Знают, что есть люди, которые могут сделать добро, то жить становится легче. Мы помогли мужчине, у которого нет дома. Когда он получил продукты, девочки говорят, он плакал», — рассказала председатель совета женщин ЮКО Баян Жандосова.

Совет женщин запустил в Шымкенте 5 магазинов добра. Это почти сеть, и нужны бесперебойные поставки товара «за спасибо». Организаторы рады всем неравнодушным, кто готов поделиться. И если творить добро на всей земле получается не у всех, то подарить чуточку теплоты своим землякам может каждый.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В СКО из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрываются школы
Юнкер: время для отмены санкций в отношении РФ еще не пришло
Миграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам
Спортсменам РФ не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель
Украина представила логотип «Евровидения-2017»
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Турнир танцоров на ЧЕ по фигурному катанию омрачился скандалом Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что на прошедшем чемпионате Европы в танцах на льду существовал заговор
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь