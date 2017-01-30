В Шымкенте открылись бесплатные магазины

В таких торговых точках основные клиенты, конечно, те, у кого нет денег. Охотно нашлись и поставщики товара: полки пустыми не бывают.

С пустым кошельком из этого магазина не выгонят. Наоборот, здесь ждут покупателей, которым нечем заплатить за товар. Вещи, игрушки и продукты люди могут взять за спасибо.

«Продукты мы принимаем все, но смотрим на срок годности. По возможности, кто желает принести вещи — можно вещи и обувь. Обуви не хватает, особенно зимней», — говорит социальный педагог Анна Тутушина.

Товар в магазин за спасибо поставляют тысячи шымкентцев. Здесь охотно отовариваются многодетные семьи, матери-одиночки, пенсионеры, безработные и инвалиды.

Посетители все подряд с полок не сметают, как бы ни хотелось набрать впрок. Каждый понимает, следом придет еще один покупатель и ему тоже нечем платить.

«У младшего ребенка сапоги прохудились, и я хотела посмотреть. Если есть обувь, то выбрать обувь. Дочка вчера выбрала кофту. У меня муж по состоянию здоровья не может работать. Я сейчас одна 4 детей и мужа на себе тащу», — объясняет Дильбар Юлдашева.

Такие «шоу-румы» охотно поддерживают школы Шымкента. В каждом магазине добра свои особенности. Кто-то организует громкую рекламную кампанию, кто-то заманивает особым сервисом, кто-то еще и каждую б/ушную вещь упаковывает.

«Добра много не бывает. Когда видите глаза людей, когда они берут для своих детей и видят это, что бесплатно, что им помогают. Знают, что есть люди, которые могут сделать добро, то жить становится легче. Мы помогли мужчине, у которого нет дома. Когда он получил продукты, девочки говорят, он плакал», — рассказала председатель совета женщин ЮКО Баян Жандосова.

Совет женщин запустил в Шымкенте 5 магазинов добра. Это почти сеть, и нужны бесперебойные поставки товара «за спасибо». Организаторы рады всем неравнодушным, кто готов поделиться. И если творить добро на всей земле получается не у всех, то подарить чуточку теплоты своим землякам может каждый.