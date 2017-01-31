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07:13 (мск), источник: Om1.ru

Омский аэропорт судится с «ИрАвиа», отменившей все рейсы из города

Иркутская компания на всю зиму ушла из Омска. Теперь выяснилось, что у аэропорта есть к ней финансовые претензии.

Авиакомпания «ИрАвиа», приостановившая зимой все рейсы из Омска, осталась в должниках у омского аэропорта. У авиаперевозчика пытаются взыскать более 4,1 млн рублей. Тяжбу по заявлению ОАО «Омский аэропорт» будут рассматривать в региональном арбитражном суде, сообщает «Новый Омск».

Заявление пока не принято в производство, поэтому детали претензий к «ИрАэро» не уточняются. Однако сумма иска нетипична для подобных процессов. Обычно, как отмечает издание, аэропорт судится с авиакомпаниями за долги по наземному обслуживанию и аэропортовым услугам, и претензии не превышают нескольких сотен тысяч рублей.

Напомним, летная компания сначала открыла продажу билетов по нескольким новым направлениям из Омска: в Нижневартовск, Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток. Однако затем все рейсы были отменены. В весенне-летнем расписании у «ИрАэро» запланированы рейсы из Омска на южные курорты.

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