Омский аэропорт судится с «ИрАвиа», отменившей все рейсы из города

Авиакомпания «ИрАвиа», приостановившая зимой все рейсы из Омска, осталась в должниках у омского аэропорта. У авиаперевозчика пытаются взыскать более 4,1 млн рублей. Тяжбу по заявлению ОАО «Омский аэропорт» будут рассматривать в региональном арбитражном суде, сообщает «Новый Омск».

Заявление пока не принято в производство, поэтому детали претензий к «ИрАэро» не уточняются. Однако сумма иска нетипична для подобных процессов. Обычно, как отмечает издание, аэропорт судится с авиакомпаниями за долги по наземному обслуживанию и аэропортовым услугам, и претензии не превышают нескольких сотен тысяч рублей.