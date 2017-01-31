Въезд в Ростов со стороны Батайска закрывается на масштабную реконструкцию

Пойменный мост перекроют. Сейчас в пойме Дона рабочие раскатывают геотекстиль — это специальный слой «дорожной одежды» для лучшей износостойкости. Во время масштабной реконструкции Южного подъезда в этом месте пройдёт объездная дорога.

Строительство объездной дороги с четырьмя полосами движения — это лишь начальный этап грандиозной стройки. В марте, после того, как объезд будет готов, перекроют пойменный мост. Его собираются расширить до шести полос. Съезд в сторону Ростова для легкового и пассажирского транспорта организуют в направлении Ворошиловского, а выезд — со стороны Темерницкого моста.

«Мы не ухудшили движение, у нас как было четыре полосы на въезд, так мы их и оставили», — говорит проектировщик Юрий Похожаев.

Движение здесь ограничат только для большегрузов. И у них остаётся только два пути в Ростов — через Аксай или Западный, где только год назад обновили асфальт.

«Если закроют, пробки будут очень большие. Все сюда пойдут. Еще год назад там проблематично было проехать, сейчас более-менее, а если два потока — будет тяжело», — говорят водители.

Пробок не избежать и на объездной дороге. Скорость на новом отрезке не будет превышать 40-ка километров. А заторы здесь уже привычное дело. Так в конце прошлого года из-за ремонта перекрыли только одну полосу — и в районе «Тачанки» движение было парализовано на несколько часов. К примеру, сегодня, чтобы не стоять в дороге до полутора часов, многие жители Батайска предпочитают железнодорожный транспорт.

«Не доезжая до Тачанки уже начинается пробка. С утра особенно. На электричку сел — и в Ростове. Полчаса — и там. Это единственный выход, больше нечем, разве что на самолете», — говорят пассажиры.

Транспортный узел Южного въезда давно отслужил своё. По словам экспертов, дороги перегружены минимум в два раза. Строители просят пассажиров и автомобилистов набраться терпения. После реконструкции в мае 2018 года пропускная способность достигнет 120 тысяч автомобилей в сутки.

«У нас мосты отслужили свои сроки, они 1969 года постройки, они физически могут не выдержать. Надо просто методом шоковой терапии перестроить, и забыть про это дело», — говорит начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков.

Большая стройка — это всегда большие неудобства. Ещё до появления объездной дороги строители потихоньку начнут разбирать этот пойменный мост. Вместо четырех полос движения здесь останутся только две. Работы начнутся со дня на день. Водителям стоит обратить внимание на новые дорожные знаки и заранее выбрать оптимальный маршрут.