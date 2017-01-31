Морозы не остановили строительство Керченского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Сильные морозы не помешали строительству двух транспортных артерий, которые свяжут Крым с материковой Россией, — Керченского моста и нового терминала аэропорта Симферополя.

«Антициклон, ставший причиной значительного похолодания в Крыму и Краснодарском крае, не оказал влияния на ход строительства моста через Керченский пролив. На объекте ведется сборка пролетных строений.., идут работы по бетонированию проезжей части», — информирует в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства — заказчик строительства моста.

Минусовые температуры установились в регионе в конце прошлой недели. Пик непогоды пришелся на 30 января, когда температура воздуха опустилась ниже 10 градусов Цельсия, а температура воды в прибрежных зонах Керченского пролива — до нуля градусов Цельсия.

Пресс-служба аэропорта Симферополя также сообщила в понедельник, что морозы не отразились на графике строительства нового терминала аэропорта. «Строительные работы не прекращаются даже при минусовой температуре. Это стало возможно благодаря уникальной для Крыма технологии — в процессе изготовления бетон, используемый для заливки конструкций аэровокзального комплекса, постоянно поддерживается в необходимом температурном режиме плюс 10−15 градусов Цельсия. Этот бетон производится на специально построенном генеральным подрядчиком бетонном заводе, расположенном рядом со строительной площадкой», — объяснили в пресс-службе аэропорта.

Крупные транспортные проекты Крыма.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей.

В нее входят затраты подрядчика проекта ООО «Стройгазмонтаж» и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань». Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

ООО «Международный аэропорт «Симферополь» строит в Симферополе новый пассажирский терминал площадью 78 тыс. кв м. Генподрядчиком выступает компания из Екатеринбурга ООО «Альфа констракшн». Сообщалось, что терминал будет сдан в апреле 2018 года, пассажиропоток составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии будет увеличена до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик — 3,65 тыс. пассажиров в час. Инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей.