Морозы не остановили строительство Керченского моста
Минусовые температуры, установившиеся на полуострове на прошлой неделе, не отразились на графике строительства нового терминала аэропорта.
Минусовые температуры, установившиеся на полуострове на прошлой неделе, не отразились на графике строительства нового терминала аэропорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Сильные морозы не помешали строительству двух транспортных артерий, которые свяжут Крым с материковой Россией, — Керченского моста и нового терминала аэропорта Симферополя.
«Антициклон, ставший причиной значительного похолодания в Крыму и Краснодарском крае, не оказал влияния на ход строительства моста через Керченский пролив. На объекте ведется сборка пролетных строений.., идут работы по бетонированию проезжей части», — информирует в понедельник
Минусовые температуры установились в регионе в конце прошлой недели. Пик непогоды пришелся на 30 января, когда температура воздуха опустилась ниже 10 градусов Цельсия, а температура воды в прибрежных зонах Керченского пролива — до нуля градусов Цельсия.
Крупные транспортные проекты Крыма.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей.
В нее входят затраты подрядчика проекта ООО «Стройгазмонтаж» и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань». Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.
ООО «Международный аэропорт «Симферополь» строит в Симферополе новый пассажирский терминал площадью 78 тыс. кв м. Генподрядчиком выступает компания из Екатеринбурга ООО «Альфа констракшн». Сообщалось, что терминал будет сдан в апреле 2018 года, пассажиропоток составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии будет увеличена до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик — 3,65 тыс. пассажиров в час. Инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей.