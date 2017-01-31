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03:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Приморья за долги может лишиться своего маленького бизнеса

Задолжавший крупную сумму житель Приморья может поплатиться имуществом и своим небольшим бизнесом, сообщает ИА «Дейта».

«В Приморье в рамках исполнительного производства о взыскании почти 430 тысяч рублей судебные приставы Надеждинского района арестовали имущество должника. Процедуре описи и ареста подвергся железный ларек по продаже фруктов и овощей», — говорится в сообщении УФССП по Приморскому краю.

О том, что должник занимается продажей сельхозпродукции во Владивостоке, сообщил сам взыскатель. Приехав на место расположения торговой точки, судебные приставы наложили арест на киоск. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 20 тысяч рублей.

Должнику пояснили, что если он не погасит долг в полном объеме, то навсегда лишится киоска, который будет передан на продажу, а вырученные деньги в таком случае — переданы взыскателю.

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