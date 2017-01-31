Корейский ресторан «Шилла» закрыли на два месяца за многочисленные нарушения
На заведение общественного питания неоднократно жаловались жильцы дома, в котором оно располагается.
На заведение общественного питания неоднократно жаловались жильцы дома, в котором оно располагается.
Владивосток, 31 января, PrimaMedia.
Первореченский районный суд Владивостока приостановил деятельность ресторана «Шилла» на 60 суток за многочисленные нарушения, которые обнаружил Роспотребнадзор по результатам проверки. Поводом для инспекции заведения общественного питания стало обращение жильцов дома, в котором оно располагается, сообщили ИА PrimaMedia в
Как установили специалисты, вразрез правилам продукты принимались через вход со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Кроме того, в моечной отсутствовала вытяжная вентиляция, а на прилегающей территории к ресторану, под окнами жилых квартир, разжигали уголь в металлических чашах.
Роспотребнадзор также выяснил, что уровень шума от работы вентиляционного оборудования и кондиционеров ресторана сильно мешали спать жителю одной из квартир дома на Партизанском проспекте, 12А.