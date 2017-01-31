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03:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Корейский ресторан «Шилла» закрыли на два месяца за многочисленные нарушения

На заведение общественного питания неоднократно жаловались жильцы дома, в котором оно располагается.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.

Первореченский районный суд Владивостока приостановил деятельность ресторана «Шилла» на 60 суток за многочисленные нарушения, которые обнаружил Роспотребнадзор по результатам проверки. Поводом для инспекции заведения общественного питания стало обращение жильцов дома, в котором оно располагается, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Как установили специалисты, вразрез правилам продукты принимались через вход со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Кроме того, в моечной отсутствовала вытяжная вентиляция, а на прилегающей территории к ресторану, под окнами жилых квартир, разжигали уголь в металлических чашах.

Роспотребнадзор также выяснил, что уровень шума от работы вентиляционного оборудования и кондиционеров ресторана сильно мешали спать жителю одной из квартир дома на Партизанском проспекте, 12А.

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