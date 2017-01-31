Недовольная отдыхом в Сочи красноярка засудила туроператора

Жительница Красноярска засудила туроператора «Библио-Глобус Русь» за неправильно составленную заявку при бронировании мест в отеле Сочи. Женщина получила компенсацию в размере 30 тыс. рублей. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Летом 2016 года туристка купила путевку в Сочи на две недели за 146 тыс. рублей. Тур был рассчитан на пять человек. Компания должна была забронировать в трехзвездочном отеле 3-комнатные апартаменты. Но на отдыхе красноярской семье были предоставлены два номера: Single апартаменты 1 AD (DUS) площадью 28 кв.м и еще 1-комнатный номер меньшей площадью.

«Стесненные условия для проживающих в течение отдыха создавали неудобства, поэтому по приезде домой женщина направила туроператору и туристическому агенту претензии о компенсации морального вреда. Не получив ответа, она обратилась в суд», — говорится в сообщении.

Суд установил, что туроператор нарушил условия договора и постановил взыскать с ответчика 30 тыс. рублей. В апелляционной жалобе представители «Библио-Глобус Русь» попытались обжаловать решение, но суд оставил его без изменений.