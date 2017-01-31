США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России

В течение нескольких лет банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.

Кроме DB были оштрафованы банки Sanpaolo S.p.A. (на $235 миллионов), Сельскохозяйственный банк Китая ($215 миллионов) и тайваньский Mega Bank ($185 миллионов).