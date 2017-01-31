США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Департамент финансовых служб
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Департамент финансовых служб
Ведомство опубликовало документ, в котором говорится, что через DB проводились незаконные схемы («зеркальные сделки»), через которые отмыто $10 миллиардов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
В течение нескольких лет банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.
Кроме DB были оштрафованы банки Sanpaolo S.p.A. (на $235 миллионов), Сельскохозяйственный банк Китая ($215 миллионов) и тайваньский Mega Bank ($185 миллионов).