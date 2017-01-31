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07:32 (мск), источник: Интерфакс

США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег.

Источник: РИА "Новости"
Ведомство опубликовало документ, в котором говорится, что через DB проводились незаконные схемы («зеркальные сделки»), через которые отмыто $10 миллиардов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

В течение нескольких лет банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.

Кроме DB были оштрафованы банки Sanpaolo S.p.A. (на $235 миллионов), Сельскохозяйственный банк Китая ($215 миллионов) и тайваньский Mega Bank ($185 миллионов).

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