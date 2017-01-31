В Приангарье задержали производителей поддельного спирта и акцизных марок
В Иркутске и
В Иркутске и
В Иркутской области задержали участников преступной группы, которые производили нелегальную спиртосодержащую жидкость и поддельные акцизные марки. Как 31 января 2017 года сообщила
В настоящее время наиболее активным участникам группы так называемых бутлегеров, в том числе ее организаторам, предъявлены официальные обвинения. На основании ходатайств следователей пять фигурантов арестованы судом и помещены в следственный изолятор Иркутска.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ч.6 ст. 171.1 — «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере», а также ч.4 ст. 327 — «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».
Кроме того, после публикации в СМИ сведений об этом, в полицию поступило сообщение от человека, узнавшего одного из предполагаемых преступников. Мужчина рассказал о том, что ранее видел его на территории парковочной зоны для большегрузного транспорта в районе Шелехова. В ходе проверки указанной площадки, оперативники обнаружили прицеп, в котором хранилось 12 тонн спиртосодержащей жидкости. Сомнительная продукция изъята, а ее образцы направлены на исследование в