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06:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Приангарье задержали производителей поддельного спирта и акцизных марок

В Иркутске и Усолье-Сибирском закрыли подпольные цеха по производству алкоголя.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области задержали участников преступной группы, которые производили нелегальную спиртосодержащую жидкость и поддельные акцизные марки. Как 31 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, их задержали на минувшей неделе в результате масштабной операции ГУ МВД, УФСБ и Федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, полицейские пресекли деятельность по нелегальному производству спиртосодержащей жидкости, которое подозреваемые организовали в Иркутске и Усолье-Сибирском.

В настоящее время наиболее активным участникам группы так называемых бутлегеров, в том числе ее организаторам, предъявлены официальные обвинения. На основании ходатайств следователей пять фигурантов арестованы судом и помещены в следственный изолятор Иркутска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ч.6 ст. 171.1 — «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере», а также ч.4 ст. 327 — «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Кроме того, после публикации в СМИ сведений об этом, в полицию поступило сообщение от человека, узнавшего одного из предполагаемых преступников. Мужчина рассказал о том, что ранее видел его на территории парковочной зоны для большегрузного транспорта в районе Шелехова. В ходе проверки указанной площадки, оперативники обнаружили прицеп, в котором хранилось 12 тонн спиртосодержащей жидкости. Сомнительная продукция изъята, а ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

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