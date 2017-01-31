Хлебные киоски в Хабаровском крае оказались под угрозой закрытия

Производители хлебобулочных изделий в Хабаровском крае предупреждают, что будут вынуждены закрыть значительную часть своих киосков. На эту меру их толкает новый закон, который обязывает оборудовать каждый киоск современной онлайн-кассой, при этом стоимость одного аппарата составляет не менее 40 тысяч рублей. В регионе уже ищут возможности освободить продавцов хлеба от таких трат, сообщает портал «Губерния».

Первыми о проблеме заявили в ООО «Колос-Пром» — представители хабаровского хлебозавода обратились к региональному бизнес-омбудсмену Олегу Герасимову с просьбой о помощи. Розничной сети этого производителя потребуется свыше 7 млн рублей на оснащение киосков техникой, что приведет либо к повышению цен на хлеб, либо к закрытию части торговых точек.

«Мы знаем, что продажа хлеба — очень низкорентабельный бизнес. И если каждый киоск оборудовать новой кассой, плюс обеспечить Интернетом, чтобы она работала, то дополнительные расходы сделают эту торговлю невыгодной. Директор “Колоса” рассказал, что у них и так зарплаты у продавцов небольшие, чтобы не поднимать цены. Мы уже обратились в краевую Закдуму, чтобы исключить продажу хлеба из обязательной категории для оборудования контрольно-кассовыми машинами, там инициативу поддержали», — рассказал Олег Герасимов.

В разных регионах страны уполномоченные по правам предпринимателей получили аналогичные обращения от местного бизнеса. По закону наличие онлайн-касс становится обязательным уже с 1 июля 2017 года, а для тех, кто платит единый налог на вмененный доход — с 1 июля 2018 года.

«Необходимость новых касс с облачным хранилищем аргументируют тем, что так бизнес не сможет уходить от уплаты налогов. Но ЕНВД и так гарантирует поступление налогов независимо от продаж. В этом плане касса лишняя и не помогает отслеживать уплату налогов, а является обременением для бизнеса. Я обращался еще в декабре к омбудсмену Борису Титову, он пока не поддержал, но у нас есть поддержка в регионах. Весной мы сформулируем нашу проблему и предложения на бумаге и проведем еще одну встречу. Положительный опыт, когда бизнес решал подобные проблемы, у нас есть — это и налоговые каникулы, и надзорные каникулы, которые тоже начинались с предложений», — добавил уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.