Хлебные киоски в Хабаровском крае оказались под угрозой закрытия
Производителей обязали оборудовать свои точки продаж
Производителей обязали оборудовать свои точки продаж
Производители хлебобулочных изделий в Хабаровском крае предупреждают, что будут вынуждены закрыть значительную часть своих киосков. На эту меру их толкает новый закон, который обязывает оборудовать каждый киоск современной
Первыми о проблеме заявили в ООО «Колос-Пром» — представители хабаровского хлебозавода обратились к региональному
«Мы знаем, что продажа хлеба — очень низкорентабельный бизнес. И если каждый киоск оборудовать новой кассой, плюс обеспечить Интернетом, чтобы она работала, то дополнительные расходы сделают эту торговлю невыгодной. Директор “Колоса” рассказал, что у них и так зарплаты у продавцов небольшие, чтобы не поднимать цены. Мы уже обратились в краевую Закдуму, чтобы исключить продажу хлеба из обязательной категории для оборудования
В разных регионах страны уполномоченные по правам предпринимателей получили аналогичные обращения от местного бизнеса. По закону наличие
«Необходимость новых касс с облачным хранилищем аргументируют тем, что так бизнес не сможет уходить от уплаты налогов. Но ЕНВД и так гарантирует поступление налогов независимо от продаж. В этом плане касса лишняя и не помогает отслеживать уплату налогов, а является обременением для бизнеса. Я обращался еще в декабре к омбудсмену Борису Титову, он пока не поддержал, но у нас есть поддержка в регионах. Весной мы сформулируем нашу проблему и предложения на бумаге и проведем еще одну встречу. Положительный опыт, когда бизнес решал подобные проблемы, у нас есть — это и налоговые каникулы, и надзорные каникулы, которые тоже начинались с предложений», — добавил уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.
Депутаты краевой Закдумы и представители Минэкономразвития региона встали на сторону производителей хлеба, которые предложили внести продажу хлебобулочных изделий в перечень видов деятельности, освобожденных от применения