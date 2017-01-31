В Омск нелегально завезли 16 тонн свежих огурцов
Казахстанский владелец овощей и местный покупатель не отчитались об этом омским властям.
Казахстанский владелец овощей и местный покупатель не отчитались об этом омским властям.
Управление Россельхознадзора по Омской области установило, что предприятие «Гринландия-ОПТ» нарушило закон о карантинной продукции.
ООО «Гринландия-ОПТ» из Омска закупило партию свежих огурцов у казахстанского производителя. В январе из Казахстана в адрес омской компании прибыло 16 тонн груза. Однако сотрудники фирмы не сообщили в Россельхознадзор о том, что к ним поступила продукция, подлежащая карантину.
Поскольку такое игнорирование законодательства является административным правонарушением, Россельхознадзор привлёк «Гринландию-ОПТ» к административной ответственности.