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07:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омск нелегально завезли 16 тонн свежих огурцов

Казахстанский владелец овощей и местный покупатель не отчитались об этом омским властям.

Управление Россельхознадзора по Омской области установило, что предприятие «Гринландия-ОПТ» нарушило закон о карантинной продукции.

ООО «Гринландия-ОПТ» из Омска закупило партию свежих огурцов у казахстанского производителя. В январе из Казахстана в адрес омской компании прибыло 16 тонн груза. Однако сотрудники фирмы не сообщили в Россельхознадзор о том, что к ним поступила продукция, подлежащая карантину.

Поскольку такое игнорирование законодательства является административным правонарушением, Россельхознадзор привлёк «Гринландию-ОПТ» к административной ответственности.

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