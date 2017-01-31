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08:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

6 млн рублей направят на развитие товарной аквакультуры в 2017 году в Иркутской области

Подпрограмма «Развитие аквакультуры в Приангарье» на 2016−2018 годы реализуется на территории региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство сельского хозяйства Приангарья выделит 6 млн рублей в 2017 года на оказание государственной поддержки предприятиям, которые осуществляют деятельность по развитию товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). В регионе реализуется подпрограмма «Развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской области» на 2016−2018 годы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках подпрограммы оказывается господдержка на уровне региона сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство рыбы и рыбной продукции на собственной базе или на рыбоводных участках, выделяемых на развитие товарного рыбоводства. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала для зарыбления водных участков, кормов и их компонентов.

«По итогам 2016 года в Иркутской области удалось увеличить в сравнении с предыдущим годом объемы производства и реализации товарной аквакультуры. Так предприятиями аквакультуры было произведено 71 тонна живой рыбы, из них реализовано населению 63 тонны. В нашем регионе на рыбоводных предприятиях выращивается форель, карп, осетр, пелядь, сазан», — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В Иркутской области из 23-х сформированных рыбоводных участков 19 через аукционы переданы в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для занятия товарным рыбоводством.

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