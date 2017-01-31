Работы по очистке главного хабаровского водозабора подходят к концу

Хабаровск, 31 января, AmurMedia.

Главный хабаровский водозабор в скором времени будет полностью очищен от песка, ила и прочего мусора. На данный момент свою работу завершают водолазы, которые всю зиму работали на дне Амура, чтобы весь последующий год жители дальневосточной столицы могли получать чистую питьевую воду, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МУП города Хабаровска «Водоканал».

Оголовки Хабаровского водозабора освобождены от наносов песка, ила, палок, веток, полиэтиленовых пакетов и другого мусора. В этом году с помощью водолазов удалось произвести ремонт и очистку сорока водозаборных кассет, при этом было перемещено за пределы ограждающей дамбы около 4 тысяч кубометров песка и ила.

Согласно техническому регламенту обслуживания систем водоснабжения МУП «Водоканал» ежегодно зимой привлекает водолазов для подлёдных работ.

Как отметил директор МУП города Хабаровска «Водоканал» Владимир Стеблевский, если профилактические меры не принять вовремя и грамотно, то город останется без воды.

— Очень важно не допустить полного заноса песком и илом наших оголовков. После выполнения данных мероприятий городскому водозабору гарантирована безаварийная работа на весь 2017 год. Подрядчики у нас надёжные. Экспедиционный отряд подводно-технических работ под руководством Николая Степановича Попова имеет большой опыт. Но проблем и сложностей хватает: изменения русловых течений Амура, происходящие в последние годы, вносят коррективы в действия как водолазов, так и служб предприятия. Есть успехи в этом процессе, которыми мы гордимся. Если раньше очистка водозабора продолжалась до начала марта — сейчас полный объём мероприятий будет выполнен в начале февраля. Мы планируем уже через неделю принимать работу и подписывать акты, — сообщил Владимир Стеблевский.

Вход для посторонних сюда запрещён, но уже седьмой год подряд по приглашению МУП «Водоканал» палаточный городок водолазов посещают журналисты. Прежде всего их интересует, какие задачи в течение нескольких месяцев выполняли водолазы на льдине посередине Амура?

Рассказывает начальник Экспедиционного отряда подводно-технических работ Попов Николай Степанович: «Во-первых, нужно было обустроить площадку по периметру водозабора, подготовить 500-метровую ледовую тропу для доставки тяжёлой техники. Ни одна неделя ушла на укрепление и наращивание льда. Во-вторых, требовалось строительство производственной базы. Проложили кабель, возвели насосную станцию, утеплили вспомогательные помещения для персонала и техники, привезли в палаточный лагерь и настроили всё необходимое оборудование (от инжекторов до компьютеров и видеокамер, фиксирующих ход ремонта кассет). И, наконец, предстояло главное, ради чего водолазы пришли на водозабор — привести в порядок фильтровальные кассеты — большие сетчатые металлические конструкции, средний вес которых составляет приблизительно 1 тонну. Каждая кассета наполнена специальной фильтрующей загрузкой (щебень 20−40 мм), которая предотвращает попадание рыбы и крупного мусора в систему водопровода. Нужна определённая сноровка, чтобы проинспектировать её и по надобности — отремонтировать: правильно снять кассету с водоприёмного окна, с помощью крана поднять её наружу, очистить от мусора, заменить фильтрующую засыпку, а потом вернуть обратно. К факторам риска водолазы относят наличие шуги, скорость течения воды и её мутность. Но в целом зимой прозрачность амурской воды наиболее высокая по сравнению с любым другим временем года».