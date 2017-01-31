Работы по очистке главного хабаровского водозабора подходят к концу
На дне реки Амур трудятся водолазы, которые и проводят все очистительные работы.
На дне реки Амур трудятся водолазы, которые и проводят все очистительные работы.
Хабаровск, 31 января, AmurMedia.
Главный хабаровский водозабор в скором времени будет полностью очищен от песка, ила и прочего мусора. На данный момент свою работу завершают водолазы, которые всю зиму работали на дне Амура, чтобы весь последующий год жители дальневосточной столицы могли получать чистую питьевую воду, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на
Оголовки Хабаровского водозабора освобождены от наносов песка, ила, палок, веток, полиэтиленовых пакетов и другого мусора. В этом году с помощью водолазов удалось произвести ремонт и очистку сорока водозаборных кассет, при этом было перемещено за пределы ограждающей дамбы около 4 тысяч кубометров песка и ила.
Согласно техническому регламенту обслуживания систем водоснабжения МУП «Водоканал» ежегодно зимой привлекает водолазов для подлёдных работ.
Как отметил директор МУП города Хабаровска «Водоканал» Владимир Стеблевский, если профилактические меры не принять вовремя и грамотно, то город останется без воды.
— Очень важно не допустить полного заноса песком и илом наших оголовков. После выполнения данных мероприятий городскому водозабору гарантирована безаварийная работа на весь 2017 год. Подрядчики у нас надёжные. Экспедиционный отряд
Вход для посторонних сюда запрещён, но уже седьмой год подряд по приглашению МУП «Водоканал» палаточный городок водолазов посещают журналисты. Прежде всего их интересует, какие задачи в течение нескольких месяцев выполняли водолазы на льдине посередине Амура?
Рассказывает начальник Экспедиционного отряда
Начальник цеха «Водоснабжение» Олег Раскин отметил, что водолазы также помогают «Водоканалу» с