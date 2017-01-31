Мэрия Омска подтвердила: ремонт второй части Любинского проспекта завершат 1 ноября

На пресс-конференции представители компании «Идеал-Строй» и мэрии Омска обозначили дату завершения благоустройства Любинского проспекта, назвав некоторые детали предстоящей работы.

По словам заместителя директора ООО СК «Идеал Строй» Владислава Черникова, предполагается отремонтировать и перепланировать тротуары, капитальный ремонт дороги не планируется.

Владислав Черников, заместитель директора ООО СК «Идеал Строй»:

— Работы по благоустройству планируется проводить от Юбилейного моста до Ленинградской площади. При этом реконструкция улицы будет выполнена в едином стиле. Также планируется ремонт и перепланировка тротуаров с целью расширения, обустройство дополнительных остановок общественного транспорта, установка 78 опор уличного освещения, высадка 66 деревьев. Капитальный ремонт проезжей части дороги не предусмотрен, будет обновлен верхний слой асфальта.

Помимо этого планируется изменение схемы организации дорожного движения. Новые пешеходные переходы и светофоры появятся на площади Ленина, на пересечении улиц Чкалова и Ленина. Как уверяет Владислав Черников, движение по улице станет более безопасным.

В свою очередь, начальник отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Виктория Смык отметила, что благоустройство второй части Любинского проспекта начнется 1 апреля и завершится 1 ноября.

Работы по благоустройству второй части Любинского проспекта должны начаться уже в апреле и завершиться к 1 ноября 2017 года.

— Все эти работы направлены на создание комфортного общественного пространства, улучшение облика города, — подчеркнула Виктория Смык.

Отметим, что реконструкция второй части улицы Ленина ведется на средства компании «Газпром», выделившей на эти цели 1 миллиард рублей. Именно такую сумму назвал глава нефтегазового гиганта Алексей Миллер, открывая в Омске первую часть Любинского проспекта 6 сентября 2016 года.