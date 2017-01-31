За прошлый год в Уфе ЕРКЦ подал 23 иска на выселение горожан за долги по ЖКХ

Сообщается, что в 12 из этих случаев после подачи иска долги были погашены. Остальные 11 исков находятся на стадии апелляционного рассмотрения.

Всего за год из 14 млрд. 62 млн. рублей, начисленных по долгам ЖКХ были оплачены 13 млрд. 952 млн., что составляет 99,2% — на 1,2%больше, чем в 2015 году.