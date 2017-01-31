В мэрии Уфы разъяснили, почему выросли тарифы на ЖКХ

По словам Ардаширова, рост тарифов вырос в связи с изменениями в работе управляющей компании. Плата за содержание жилого помещения теперь включает в себя плату за горячую и холодную воду, электрическую энергию.

В ответ на это Ирек Ялалов отметил, что у населения возникают большие вопросы по квитанциям на оплату ЖКХ. «Я не думаю, что каждые владельцы домов понимают значение. Жителям необходимо доступно объяснить, что это, что такое ОДН и из чего складывается оплата», — сказал мэр.

К слову, нормативы изменились следующим образом. Нормативы по оплате холодной и горячей воды на общедомовые нужды рассчитываются с учетом этажности и благоустройства. Так, в многоквартирных домах с газовыми колонками стоимость ХВС в среднем вырастет на 10 рублей. В домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением цены изменятся следующим образом: от 1 до 5 этажей ОДН на холодную воду вырастет на 14 рублей, ОДН на горячую воду вырастет на 35 рублей. Для 6−9 этажей эти цифры — 8 и 20 рублей соответственно, для 10−16 этажей — ОДН на холодную воду снизится на 2 рубля, на горячую — увеличится на 14.