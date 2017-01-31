Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Крупная украинская компания уходит из РФ из-за ужесточения закона
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Панталоны и открытая грудь: фанаты осудили жену Газманова
СМИ: известная актриса поведала о насилии в семье
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
07:32 (мск), источник: PROUFU.ru

В мэрии Уфы разъяснили, почему выросли тарифы на ЖКХ

Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии уточнил у гендиректора ЕРКЦ Ильдара Ардаширова причину роста тарифов ЖКХ.

Источник: Proufu.ru

По словам Ардаширова, рост тарифов вырос в связи с изменениями в работе управляющей компании. Плата за содержание жилого помещения теперь включает в себя плату за горячую и холодную воду, электрическую энергию.

В ответ на это Ирек Ялалов отметил, что у населения возникают большие вопросы по квитанциям на оплату ЖКХ. «Я не думаю, что каждые владельцы домов понимают значение. Жителям необходимо доступно объяснить, что это, что такое ОДН и из чего складывается оплата», — сказал мэр.

К слову, нормативы изменились следующим образом. Нормативы по оплате холодной и горячей воды на общедомовые нужды рассчитываются с учетом этажности и благоустройства. Так, в многоквартирных домах с газовыми колонками стоимость ХВС в среднем вырастет на 10 рублей. В домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением цены изменятся следующим образом: от 1 до 5 этажей ОДН на холодную воду вырастет на 14 рублей, ОДН на горячую воду вырастет на 35 рублей. Для 6−9 этажей эти цифры — 8 и 20 рублей соответственно, для 10−16 этажей — ОДН на холодную воду снизится на 2 рубля, на горячую — увеличится на 14.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ирек Ялалов призвал очищать кровли
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
В Испании чиновник не ходит на работу 10 лет
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь