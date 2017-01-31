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07:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске запланировали построить два спорткомплекса, детсад и школу

Объекты будут построены в 2017 году.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске утвердили перечень важных социальных объектов, которые начнут строить в 2017 году. Так, власти намерены возвести в городе школу на 300 мест, детский садик на 270 мест и два спортивных комплекса с бассейнами. Утвержденный список объектов опубликован на официальном сайте мэрии Красноярска.

Два спортивно-оздоровительных центра с пропускной способностью в 177 тыс. человек планируется возвести в Свердловском и Советском районах. После заключения концессионных соглашений будут объявлены торги по поиску подрядчиков, которые и займутся строительством объектов.

Добавим, что в документе также перечислены здания, реконструкция которых также намечена на 2017 года. Так, подрядчики должны будут отремонтировать строение, в котором находится учебный центр «Энергетик» (пр. Красноярский рабочий, 20), а также два оздоровительных лагеря «Сказка» и «Березка».

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