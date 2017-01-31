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08:04 (мск), источник: Om1.ru

Омичи могут получить 1 га земли на Дальнем Востоке

Речь идет о федеральной программе «Дальневосточный гектар». С 1 февраля получить участок могут жители любого региона РФ.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, сделать это можно будет в местном филиале Федеральной кадастровой палаты, где к 1 февраля будут оборудованы места для подачи заявления о предоставлении земельного участка через сайт программы надальнийвосток.рф на случай, если нет возможности сделать это дома, а также в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). А вообще, подойдет любой гаджет с выходом в интернет.

Пресс-служба правительства Омской области:

 — С 1 февраля 2017 года граждане вправе подать заявление о предоставлении «Дальневосточного гектара» в безвозмездное пользование через пункты приема-выдачи документов филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Право жителя любого региона РФ с 01.02.2017 подать по месту жительства документы на земельный участок Дальневосточного федерального округа прописано в Федеральном Законе № 119-ФЗ.

Земли площадью 1 га можно использовать под:

индивидуальное жилищное строительство; леса — под выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), переработку древесины и иных лесных ресурсов, ведение сельского хозяйства; поля — под фермерство; земли под застройку — под рекреационную деятельность.

Для этого нужно:

  • авторизоваться на портале госуслуг для получения логина и пароля к личному кабинету информационной системы надальнийвосток.рф;
  • выбрать участок в федеральной информационной системе;
  • подать заявление на предоставление земельного участка;
  • заключить договор безвозмездного пользования;
  • выбрать вид разрешенного использования в срок не позднее одного года со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком;
  • задекларировать освоение земельного участка в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком;
  • оформить право собственности или право аренды на земельный участок.

Телефон общероссийской горячей линии по «Дальневосточному гектару»: 8−800−200−32−51.

Напомним, программа стартовала с 1 июня 2016 года, когда земли распределялись в девяти пилотных муниципальных образованиях Дальнего Востока среди жителей Дальневосточного федерального округа. Теперь в программе могут принять участие все жители России, а территории, которые могут быть предоставлены в пользование, расширены.

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