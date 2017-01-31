Омичи могут получить 1 га земли на Дальнем Востоке
Речь идет о федеральной программе «Дальневосточный гектар». С 1 февраля получить участок могут жители любого региона РФ.
Речь идет о федеральной программе «Дальневосточный гектар». С 1 февраля получить участок могут жители любого региона РФ.
Как сообщили в
— С 1 февраля 2017 года граждане вправе подать заявление о предоставлении «Дальневосточного гектара» в безвозмездное пользование через пункты
Земли площадью 1 га можно использовать под:
индивидуальное жилищное строительство; леса — под выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), переработку древесины и иных лесных ресурсов, ведение сельского хозяйства; поля — под фермерство; земли под застройку — под рекреационную деятельность.
Для этого нужно:
Телефон общероссийской горячей линии по «Дальневосточному гектару»: 8−800−200−32−51.
Напомним, программа стартовала с 1 июня 2016 года, когда земли распределялись в девяти пилотных муниципальных образованиях Дальнего Востока среди жителей Дальневосточного федерального округа. Теперь в программе могут принять участие все жители России, а территории, которые могут быть предоставлены в пользование, расширены.