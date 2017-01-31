Чиновники оставили 158 молодых омских семей без жилья в этом году
Порядка 158 молодых омских семей остались без возможности улучшить свои жилищные условия в 2017 году по федеральной целевой программе «Жилище».
Порядка 158 молодых омских семей остались без возможности улучшить свои жилищные условия в 2017 году по федеральной целевой программе «Жилище».
Деньги на реализацию программы выделяются из федерального бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом.
Однако, как заявили в мэрии Омска, в областном бюджете на 2017 год средства для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья не были предусмотрены, что вылилось отказом в федеральных средствах на жилищную программу.
«По его итогам 75 субъектам РФ были распределены субсидии из федерального бюджета в размере 4 233 952,7 тыс. руб. Омская область в числе субъектов, получивших субсидии из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей в 2017 году, отсутствует», — сообщили в