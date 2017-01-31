Чиновники оставили 158 молодых омских семей без жилья в этом году

Деньги на реализацию программы выделяются из федерального бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом.

Однако, как заявили в мэрии Омска, в областном бюджете на 2017 год средства для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья не были предусмотрены, что вылилось отказом в федеральных средствах на жилищную программу.