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08:01 (мск), источник: СуперОмск

Чиновники оставили 158 молодых омских семей без жилья в этом году

Порядка 158 молодых омских семей остались без возможности улучшить свои жилищные условия в 2017 году по федеральной целевой программе «Жилище».

Деньги на реализацию программы выделяются из федерального бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом.

Однако, как заявили в мэрии Омска, в областном бюджете на 2017 год средства для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья не были предусмотрены, что вылилось отказом в федеральных средствах на жилищную программу.

«По его итогам 75 субъектам РФ были распределены субсидии из федерального бюджета в размере 4 233 952,7 тыс. руб. Омская область в числе субъектов, получивших субсидии из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей в 2017 году, отсутствует», — сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

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