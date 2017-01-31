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09:09 (мск), источник: VN.RU

Обновленный маршрут до Толмачево запустили в Новосибирске

Обновленный автобусный маршрут до аэропорта Толмачево запустил региональный Минтранс. Автобус № 122 соединит площадь Маркса, аэропорт Толмачево и город Обь в пригороде Новосибирска.

30 января открылись пассажирские перевозки по новому автобусному маршруту № 122, соединяющему площадь Маркса, аэропорт Толмачево и город Обь.

«Движение на маршруте будет осуществляться по следующей схеме: ул. Степная (г. Обь) — Аэропорт Толмачево — ул. Строительная (г. Обь) — Толмачевское шоссе — пл. Станиславского — метро пл. Площадь Маркса», — говорится в сообщении Минтранса.

Раньше последней остановкой автобуса № 122 был аэропорт Толмачево, а перевозки жителей микрорайона «Геодезия» осуществлялись только автобусами малого класса маршрутов, на которых льготы не предусмотрены. Обновленный маршрут запустили после многочисленных обращений жителей города Обь и левобережья областного центра.

— Обновленный маршрут позволит жителям областного центра беспрепятственно следовать до места работы, например, в Толмачево, а жителям микрорайона «Геодезия» — в обратную сторону. Важно, что теперь они могут воспользоваться регулярным маршрутом с предоставлением права льготного проезда, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов.

Всего на маршруте будет работать четыре автобуса марки ПАЗ-32054. Вместимость одного автобуса составляет 43 человека. Ознакомиться с расписанием межмуниципального маршрута пригородного сообщения № 122 «ул. Степная (г. Обь) — Аэропорт Толмачево — м. Площадь Маркса» можно на сайте Минтранса.

20 января автопарк Новосибирской области пополнился на 18 автобусов — они разные в зависимости от направления. Добираться до сибирских городов стало удобнее.

Что касается качества чистки дорог, губернатор Владимир Городецкий на днях раскритиковал работу подрядчиков по очистке школьных маршрутов в районах области.

Глава региона заявил, что нерадивых подрядчиков будут строго наказывать и штрафовать, более того, с ними даже будут расторгать контракты. В случае повторения сбоев на школьных маршрутах будут приняты кадровые решения.

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