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09:36 (мск), источник: ТАСС

Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области позволит заменить около 10 км теплосетей

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2017 году будет привлечено порядка 864 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 15% позволит направить дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры и заменить 10 км теплосетей в 2017 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Это (замена — прим. ТАСС) около 10 км тепловых сетей, это почти 5 км утепления трубопроводов, это замена двух энергоагрегатов. Вот целевое предназначение этих средств», — сказал губернатор.

Как ранее сообщал ТАСС, повышение тарифов позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей. Из них 664 млн рублей получит теплогенерирующая компания «Сибэко», остальное — новосибирское МУП «Горводоканал». Как заявлял гендиректор «Горводоканала» Юрий Похил, 130 из 200 млн рублей компания направит на модернизацию водопроводной сети, 25 млн рублей — на сети канализации, остальные средства пойдут на модернизацию водопроводных и очистных сооружений.

Депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований.

Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Льготным категориям — это около 500 тысяч человек — из бюджета области без дополнительных заявлений будут полностью компенсировать повышение тарифа сверх 4%, установленных федеральным центром. Остальные жители региона смогут вернуть половину этой разницы, подав особое заявление, прием которых начнется 1 августа 2017 года и закончится 31 января 2018 г. На компенсации льготникам в областном бюджете предусмотрено 180 млн рублей.

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