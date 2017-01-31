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08:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Минздрав: Онкологическое отделение в поселке Роза закрывать не будут

В минздраве Челябинской области опровергли информацию о закрытии онкологического отделения в ГБ № 2 поселка Роза.

Как уже сообщало Накануне.RU, Совет депутатов Розинского поселения подключился к сбору подписей под обращением на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского против закрытия онкологического отделения в местной больнице. Как отмечали сами жители, причиной закрытия отделения онкологии в поселке стала экономия.

В пресс-службе минздрава Челябинской области Накануне.RU сообщили, что закрытие онкологического отделения не планируется. «У отделения есть госзадание на 2017 год, оно работает», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что в онкологическом отделении проходят лечение не только жители Коркино и поселка Роза, проживающие в непосредственной близости с Коркинским разрезом, но и жители поселка Первомайский, Увельского, Еткульского, Октябрьского и Еманжелинского районов.

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