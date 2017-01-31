Малый и средний бизнес в Крыму поддержат материально

Об этом сообщил министр экономического развития РК Андрей Мельников. У нас есть в республике система организаций, которые в разных областях помогают малым и средним предприятиям. В этом году мы получим из федерального бюджета достаточно приличные объемы для капитализации этих фондов.

Наша организация, которая занимается микрофинансовой деятельностью, получит 76,5 млн. рублей, а гарантийный фонд — 75 млн. рублей, — рассказал министр.

По его мнению, это поможет многим индивидуальным предпринимателям решить финансовые проблемы и поднять производство, создать рабочие места, обеспечить выплату зарплат.