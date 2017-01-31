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10:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский застройщик возведет рядом с парком «Дельфин» жилой комплекс

Аукцион на право аренды земельного участка рядом с парком «Дельфин» в Воронеже выиграла «Производственно-Строительная Компания “Адрем”».

Жилой комплекс появится на участке на улице Гаршина. Итоги торгов Фонд госимущества Воронежской области опубликовал в четверг, 26 января. В ноябре 2016 года проект застройки участка забраковал градостроительный совет.

В торгах приняли участие две компании. При стартовой цене годовой арендной платы в 13,1 млн рублей ООО «Производственно-Строительная Компания “Адрем”» предложила 13,88 млн рублей — на 393 млн больше, чем конкурент, ООО «Домстройинвест». Компания получила участок площадью 2 га в аренду на семь лет под возведение жилого комплекса.

Проект застройки, разработанный ООО «Стадия ПР», региональный градостроительный совет рассмотрел в ноябре 2016 года. Члены градсовета подчеркнули, что территория имеет высокую градостроительную ценность, поэтому необходим комплексный подход к разработке проекта планировки территории и определение границ квартала, ограниченного Чернавским мостом, существующей многоэтажной застройкой, улицей Димитрова и Воронежским водохранилищем. Руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова отметила, что некорректно рассматривать проект жилого комплекса отдельно, без проработки планировочного решения транспортного каркаса близлежащей территории. Проект отправили на доработку. Справка РИА «Воронеж».

«ПСК “Адрем”», по данным Единого госреестра юридических лиц, зарегистрировано в 2012 году. Единственный учредитель — Лариса Баринова, директор — Гарри Баринов. Компания специализируется на строительстве и проектировании жилых и нежилых зданий. В Воронеже «ПСК “Адрем”» строила многоэтажку в Ленинском районе, в переулке Молдавский. Право на ввод дома в эксплуатацию мэрия Воронежа выдала компании ООО «Агропромстрой» в 2015 году. До декабря 2016 года генеральным директором «Агромпромстроя» был депутат Воронежской облдумы Артур Баринов.

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