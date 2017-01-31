Челябинск получит 377 миллионов на благоустройство города

Челябинск получит 377 миллионов на улучшение городской среды, сообщают в пресс-службе администрации города.

В рамках проекта «Городская среда» в Челябинскую область будет направлено 1 миллиард 163 миллиона рублей, из них столица Южного Урала получит 377 миллионов рублей.

«70% средств, а это почти 264 миллиона рублей, будет направлено на благоустройство дворовых территорий, остальные 113 миллионов рублей потратят на реконструкцию парков и скверов. В минимальный перечень внутриквартальных работ входит ремонт проездов, освещение, установка скамеек и урн для мусора. Также в список могут включить установку детской или спортивной площадки, устройство парковки, озеленение», — рассказывают в пресс-службе.

Отметим, что данная программа рассчитана до 2022 года.