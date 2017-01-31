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09:14 (мск), источник: ИА Башинформ

С 1 марта уфимцев ждет повышение тарифов на общедомовые нужды

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 1 марта этого года изменятся нормативы по электроэнергии, а также холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил генеральный директор Единого расчетно-кассового центра Уфы Ильдар Ардаширов.

Как сообщил глава уфимского ЕРКЦ, согласно постановлению Госкомитета РБ по тарифам, нормативы изменились следующим образом.

По электроэнергии на ОДН:

в многоквартирных домах, не оборудованных лифтами, норматив составляет 0,70 кВтч в месяц на один квадратный метр общей площади, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома. Рост составил 30 рублей; в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, норматив составляет 1,22 кВтч в месяц на один квадратный метр общей площади, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома. Рост составил 50 рублей..

в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, норматив составляет 1,22 кВтч в месяц на один квадратный метр общей площади, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома. Рост составил 50 рублей.

«Нормативы по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды рассчитываются с учетом этажности и степени благоустройства», — пояснил Ильдар Ардаширов.

Изменение нормативов приведет к среднему росту платы ОДН в многоквартирных домах с газовыми колонками по холодному водоснабжению на 10 рублей.

В многоквартирных домах, с централизованным холодным и горячим водоснабжением от одного до пяти этажей ОДН на ХВС повысится на 14 рублей, ОДН на ГВС — на 35 рублей.

В домах от шести до девяти этажей средний рост платы на общедомовые нужды на холодное водоснабжение увеличится на 8 рублей, на горячее водоснабжение — на 20 рублей.

В домах от 10 до 16 этажей средний рост платы ОДН на холодное водоснабжение снизится на 2 рубля, на горячее водоснабжение увеличится на 14 рублей.

Вся информация по изменениям размещена на сайте и стендах территориальных отделений МУП «ЕРКЦ» Уфы, а также на сайтах управляющих компаний.

Кроме того, аналогичную информацию можно будет увидеть на оборотной стороне платежных документов за февраль.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 1 января текущего года плата за содержание жилого помещения включает плату за холодную и горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ, затрагивают многоквартирные дома, которые находятся в управлении управляющих организаций и ТСЖ, и дают право собственникам жилых помещений принять решение о включении в плату за содержание жилого помещения расходов на приобретение объема коммунальных ресурсов на ОДН, с учетом превышения нормативов потребления.

Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов.

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