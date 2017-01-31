В Уфе подвезут воду для отключенных от ХВС домов
УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе подвезут воду для отключенных от ХВС домов, сообщили в «Службе спасения 112».
УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе подвезут воду для отключенных от ХВС домов, сообщили в «Службе спасения 112».
В связи с работами по врезке нового водопровода в здании
Воду будут подвозить к дому № 132 по пр. Октября. Телефоны для справок: 284−15−30 («Уфаводоканал»), 237−97−99 (Управление гражданской защиты по Октябрьскому району Уфы).